Численность американских военных в аэропорту Кабула достигла четырех тысяч человек

Лондон, 18 августа. Количество американских солдат на территории кабульского аэропорта превышает четыре тысячи человек, передают СМИ.

Бойцы ВС Соединенных Штатов продолжают находиться на территории аэропорта Кабула, передает агентство Reuters. Теперь их количество достигло 4,5 тысячи военнослужащих. Солдаты обеспечивают эвакуацию западных дипломатов из страны.

Ситуация в Афганистане значительно обострилась на фоне захвата крупных городов боевиками движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вашингтон планирует завершить до 31 августа вывод всех солдат и работников дипмиссий с афганской территории.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Лондон всерьез раздумывал над созданием новой международной коалиции после выхода из региона ВС США.

1 Организация запрещена на территории РФ.