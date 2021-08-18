Nissan представил серийную версию спортивного автомобиля Z Proto

Иокогама, Япония, 18 августа. Компания Nissan презентовала серийную версию спортивного автомобиля Z Proto, которая является практически точной копией прототипа.

Модель под названием Nissan Z, впервые показанная в прошлом году, претерпела минимальные изменения. Внешние преобразования касаются лишь появления на крыше багажника спойлера, который делает образ машины более агрессивным.

Автомобиль сохранил пропорции оригинала, квадратную решетку, вызвавшую немало споров, и передние фары с ходовыми огнями в духе 1970-х. Создатели предлагают версию в трех однотонных цветах и шести двухтонных. Nissan Z оборудован 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом, мощностью 400 л. с и 475 Нм крутящего момента. Он совмещен шестиступенчатой механической коробкой передач или с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Россиян предупредили, что осенью отечественный автомобильный рынок ждет очередное подорожание. Однако дилеры надеются, что рост цен удастся сдержать в пределах 2-5%.

Тем, кто решился выйти на вторичный рынок, стоит быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников. Самая распространенная схема обмана покупателя – это утаивание информации об автомобиле, пишет «ФедералПресс».