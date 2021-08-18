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В Киеве описали возможные сценарии развития Украины

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:23
Политика
В Киеве описали возможные сценарии развития Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 августа. Украина движется по принципу «куда ветер несет», констатировал политолог Александр Кочетков. Аналитик сделал негативный прогноз для Киева в честь Дня независимости страны.

Политолог полагает, что Украина «плетется в хвосте» после перехода от социалистического уклада экономики к рыночному. По его словам, большая проблема заключается в неспособности киевских властей ограничить коррупцию.

Нельзя говорить о позитивном будущем страны при нынешнем руководстве, подчеркнул Кочетков. Эксперт описал два возможных сценария развития Украины.

«Если ничего не менять, то их ждет либо плавное обнищание, либо внезапное разрушение страны», — заверил Кочетков.

Существование Украины как государства уже можно считать успехом, добавил аналитик. Жители Украины 30 лет назад имели прекрасные стартовые экономические условия. Однако украинское руководство отказалось развивать эти показатели и превратило государство в одну из самых отсталых стран Европы, заключил Кочетков.

В Киеве ранее заявили о бессмысленности строить демократию в стране, передает НСН. Такой комментарий дал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Самих украинцев признали одними из самых несчастливых людей. Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин пришел к выводу, что в его стране самое разочарованное население.

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украина кочетков будущее
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