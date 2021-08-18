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Любимый декоратор Пугачевой Борис Краснов умирает в частном хосписе

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:43
Общество
Любимый декоратор Пугачевой Борис Краснов умирает в частном хосписе
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 18 августа. Почетный член Российской академии художеств Борис Краснов оказался на грани жизни и смерти.

Именитый российский художник Борис Краснов был переведен в частный хоспис после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно данным источника, мозг любимого декоратора Аллы Пугачевой поражен на 85%. До этого у Краснова был выявлен COVID-19. Адвокат Александр Добровинский констатировал, что врачи дают Краснову несколько дней.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл правду о личной жизни народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Своими предположениями он поделился в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи».

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художник хоспис краснов
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