Любимый декоратор Пугачевой Борис Краснов умирает в частном хосписе

Москва, 18 августа. Почетный член Российской академии художеств Борис Краснов оказался на грани жизни и смерти.

Именитый российский художник Борис Краснов был переведен в частный хоспис после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно данным источника, мозг любимого декоратора Аллы Пугачевой поражен на 85%. До этого у Краснова был выявлен COVID-19. Адвокат Александр Добровинский констатировал, что врачи дают Краснову несколько дней.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл правду о личной жизни народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Своими предположениями он поделился в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи».