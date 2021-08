Вашингтон, 18 августа. Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил президента Джо Байдена в срыве договоренностей, которые были достигнуты между администрацией Дональда Трампа и «Талибаном»1 (организация запрещена в РФ) в феврале 2020 года.

По словам Пенса, администрация Трампа смогла договориться с талибами о постепенном выводе американских войск из Афганистана в обмен на противодействие террористам запрещенных в РФ организаций «Аль-Каида»1 и ИГ1 и участие в переговорах с афганским правительством. Также при посредничестве американцев было достигнуто соглашение об обмене военнопленными.

