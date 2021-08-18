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Пенс раскритиковал Байдена за нарушение договоренностей с «Талибаном»
США
Пенс раскритиковал Байдена за нарушение договоренностей с «Талибаном»
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Вашингтон, 18 августа. Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил президента Джо Байдена в срыве договоренностей, которые были достигнуты между администрацией Дональда Трампа и «Талибаном»1 (организация запрещена в РФ) в феврале 2020 года.

По словам Пенса, администрация Трампа смогла договориться с талибами о постепенном выводе американских войск из Афганистана в обмен на противодействие террористам запрещенных в РФ организаций «Аль-Каида»1 и ИГ1 и участие в переговорах с афганским правительством. Также при посредничестве американцев было достигнуто соглашение об обмене военнопленными.

Бывший вице-президент заявил, что сложившаяся в Афганистане катастрофическая ситуация связана с нежеланием Байдена вникать в детали достигнутых ранее соглашений. Ключевым моментом, сыгравшим роль в срыве договоренностей, стало заявление Байдена о том, что американские войска останутся в стране после 1 мая — согласованной с талибами даты их окончательного вывода.

«Не было никакого плана по перемещению американского оборудования стоимостью в миллиарды долларов, которое было захвачено талибами, эвакуации тысяч американцев, которые сейчас бегут из Кабула, или содействию региональному переселению тысяч афганских беженцев, которые теперь будут искать убежища в США, не проходя должной проверки. Создается впечатление, что президент просто не хотел придерживаться условий сделки, заключенной его предшественником», — заявил Пенс.

Он отмечает, что при администрации Трампа воинский контингент США в Афганистане был минимальным за все 20 лет с начала военной операции, а за последние 18 месяцев США не понесли в стране ни одной боевой потери.

«Слабость порождает зло – и масштабы зла, которые сейчас нарастают в Афганистане, красноречиво говорят о слабости Байдена. После 20 лет, в течение которых погибло более 2400 американцев, 20 000 американцев получили ранения и было потрачено более 2 триллионов долларов, американский народ готов вернуть наши войска домой. Но то, как мистер Байден осуществил этот вывод войск, является позором, недостойным храбрых американских солдат и женщин, чья кровь все еще окрашивает землю Афганистана», — так Майк Пенс охарактеризовал происходящее в Афганистане.

Политики в США раскритиковали Байдена, уехавшего на отдых после речи о ситуации в Афганистане
PrScr YouTube  / Государственный департамент США

Вывод войск США, который превратился в бегство и напомнил многим в стране и за рубежом знаменитые кадры падения Сайгона, вызвал шквал критики как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Многие обвиняют в произошедшем президента Байдена из-за непоследовательной внешней политики, которая привела к «самому большому унижению со времен захвата заложников в Иране».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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