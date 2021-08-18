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Политолог Бень рассказал, как бегство США из Афганистана отразится на рейтинге Байдена

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:20
Политика
Политолог Бень рассказал, как бегство США из Афганистана отразится на рейтинге Байдена
Global Look Press  /  Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Санкт-Петербург, 18 августа. Рейтинг президента США Джо Байдена на фоне вывода американских войск из Афганистана может рухнуть еще ниже, заявил политолог Евгений Бень.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». По словам эксперта, ближе к выборам в Соединенных Штатах рейтинг действующего лидера будет приближаться к нулю

«А в план Байдена не входит избираться на второй срок, поэтому он будет сейчас делать то, что демократы считают нужным, а в следующий срок уже схлестнуться новые действующие лица США», — подчеркнул Бень.

На фоне вывода из Афганистана американских войск представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) усилили наступление. СМИ сообщали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Кроме того, боевики заявили, что вошли в президентский дворец.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по текущей ситуации. Они призвали ключевые национальные силы Афганистана обеспечить безопасность и правопорядок в стране, сообщала «Национальная служба новостей».

Украинский политолог Михаил Погребинский заявлял, что России стоит не упускать возможность и использовать ситуацию в Афганистане для достижения с США соглашений по наиболее интересующим Москву вопросам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша байден бень
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