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Новейшие вертолеты РЭБ «Рычаг-АВ» развернут в Восточном военном округе

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:17
Армия
Новейшие вертолеты РЭБ «Рычаг-АВ» развернут в Восточном военном округе
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Хабаровск, 18 августа. Вертолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ» усилят оборону Восточного военного округа (ВВО), чтобы заглушить радары противника в радиусе сотен километров.

Эти воздушные суда уже прошли испытания в условиях Тихоокеанского побережья и над морской поверхностью. О том, что вертолеты будут развернуты в ВВО, изданию «Известия» рассказал источник в Минобороны России.

«Рычаг-АВ» может непрерывно находиться в воздухе до двух с половиной часов и подавлять в это время до восьми радаров. После обнаружения радиосигнала, автоматически определяется тип источника и выбирается наиболее подходящий алгоритм для создания помех.

Ранее сообщалось, что авиационный полк дальней авиации ВКС России совершил полеты в Мурманской области. Экипажи вертолетов Ми-8, транспортных самолетов Ан-12 и бомбардировщиков Ту-22М3 успешно отработали маневры.

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