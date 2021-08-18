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Украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского уволить Кличко

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:50
Политика
Украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского уволить Кличко
facebook.com  /  Vitaliy.Klychko

Киев, 18 августа. Президент Украины Владимир Зеленский собирается снять мэра столицы Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Градоначальник совмещает две должности, сообщают местные СМИ. По данным журналистов, вопрос решен на 100% и сейчас глава государства обдумывает, кто станет преемником Кличко.

Ранее мэр Киева сообщал о давлении со стороны правоохранителей. Влияние оказывается для его смещения с должности главы КГГА и назначения на пост «залетного ставленника», убежден градоначальник.

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украина кличко зеленский
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