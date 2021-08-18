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Работавший курьером Асташов представит Россию на Паралимпийских играх в Токио
Спорт
Работавший курьером Асташов представит Россию на Паралимпийских играх в Токио
Global Look Press  /  Masahiro Jinhee Lee

Москва, 18 августа. Российский спортсмен Михаил Асташов вошел в состав российской делегации на предстоящие Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио (Япония).

Паралимпиец знаменит тем, что в прошлом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции ему пришлось устраиваться на работу курьером в сервис «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге. Теперь же он будет выступать на Играх в Токио в дисциплине «велоспорт».

Свердловские власти предоставили спортсмену все необходимое для участия в международных соревнованиях. В том числе был организован тренировочный процесс. Средства для этого были взяты из областного бюджета, заявил замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев на пресс-конференции.

Недавно работу в Японии начала работу паралимпийская деревня. Она открылась за неделю до начала Игр в Токио.

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токио паралимпийские игры асташов
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