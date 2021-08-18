Участники конкурса «Танковый биатлон» провели пристрелку техники в Подмосковье

Москва, 18 августа. Экипажи бронетехники провели на подмосковном полигоне Алабино пристрелку перед началом конкурса «Танковый биатлон».

Военнослужащие готовятся к участию в конкурсе «Танковый биатлон», являющийся частью Армейских международных игр (АрМИ-2021). Некоторое время назад завершилась жеребьевка на соревнование.

В выполнении задач будут принимать участие команды из 19 стран. Основные задачи конкурса: прохождение специальной танковой трассы на время, преодоление препятствий, стрельба по мишеням.

Минобороны России ранее передало участникам соревнования «Десантный взвод» свыше 40 бронемашин. Бойцы получили партию БМД-2. Глава МФ РФ Сергей Шойгу также рассказал о различных особенностях АрМИ, пишет «Царьград».