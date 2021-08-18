В Москве прошел забег в поддержку раннего выявления рака

Жители района Коньково приняли участие в спортивном мероприятии, приуроченном к важности диагностики онкологических заболеваний через диспансеризацию.

Накануне вечером в Яблочном саду на юго-западе Москвы были замечены бегающие люди, чью одежду украшали яркие светящиеся элементы. Как оказалось, этой акцией бегуны выражают поддержку делу доктора Румянцева о ранней диагностике заболеваний.

Сам академик, главный детский онколог страны Александр Румянцев уже говорил, что на ранней стадии онкологического заболевания, когда симптомы еще не проявились, выявить рак может только врач. Чтобы помочь это сделать, нужно регулярно проходить диспансеризацию. Вовремя поставленный диагноз значительно увеличивает шансы на выздоровление. Идею с энтузиазмом подхватили активные жители столицы.

«Я рассчитываю привлечь внимание населения к этой огромной, глобальной проблеме. Все неинфекционные заболевания идут от неправильного образа жизни, и на данный момент я стараюсь чаще бегать, занимаюсь йогой и поддерживаю активный образ жизни», — поделилась участница мероприятия Лея.

В мероприятии приняли участие десятки жителей района Коньково, каждый из них надеется, что акция обратит внимание людей на необходимость следить за своим здоровьем.

На старте все участники забега получили светодиодные наклейки и светящиеся браслеты.

«Чтобы во время пробежки участники могли быть подсвеченными, как те самые болезни нужно подсвечивать во время диспансеризации, чтобы на раннем этапе их лечить», — объясняет участник мероприятия Евгений.

На финише участникам акции «PROсветись» измерили рост, вес, соотношение мышечной и жировой ткани в организме и вручили символ здоровья — яблоко.

