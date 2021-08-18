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США неожиданно засекретили от союзников информацию об истребителях F-35
Армия
США неожиданно засекретили от союзников информацию об истребителях F-35
pixabay.com

Вашингтон, 18 августа. Власти США приняли неожиданное решение засекретить информацию об истребителях пятого поколения F-35 Lightning II, тем самым жестко подставив своих союзников.

На сегодняшний день многие страны используют американские самолеты. Среди них значатся Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Республика Корея и другие государства. Засекретив сведения об F-35, американские военные лишили своих союзников доступа к важной документации о системе, отвечающей за диагностику бортового оборудования, планирования обслуживания и ремонта.

Система изначально носила название ALIS и была крайне сложной в использовании. Позже ее заменили на ODIN, но далеко не все машины получили модификацию. По данным Breaking Defence, есть основания полагать, что американские и британские F-35 обладают возможностями, которых нет у аналогичных самолетов, собранных для других стран.

Ранее сообщалось, что Россия вынудила США заняться модернизацией F-35 Lightning II. Пентагон намерен оснастить их более мощными и эффективными двигателями. При этом американские аналитики назвали самолет бессильным против российского вооружения и новых систем противовоздушной обороны, пишет «Царьград».

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сша британия f-35
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