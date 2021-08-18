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Слесарь из Пятигорска задушил молодую любовницу за угрозу рассказать обо всем жене
Происшествия
Слесарь из Пятигорска задушил молодую любовницу за угрозу рассказать обо всем жене
pskov.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области

Пятигорск, 18 августа. Житель Ставропольского края задушил молодую любовницу за предложение бросить супругу и жениться на ней. Как стало известно ФАН, мужчина побоялся лишиться двух несовершеннолетних детей.

В полицию с заявлением о том, что пропала 20-летняя женщина, обратились родственники погибшей. Стражи порядка организовали поиски и стали выяснять образ жизни девушки. Они получили сведения, которые помогли выйти на след злоумышленника и в последствии провести задержание подозреваемого в совершении преступления.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Яна Павлова.

Как выяснили следователи, подоплекой убийства стал любовный треугольник и желание пострадавшей связать свою жизнь с женатым мужчиной.

«Убитая девушка познакомилась с 42-летним задержанным в марте 2018 года. Она проживала в Пятигорске, как и ее избранник, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Между ними вспыхнула искорка, и через некоторое время они стали любовниками. Все свободное время проводили вместе. Мы подозреваем, что жена догадывалась об измене мужа, но не хотела разрушать семью с двумя несовершеннолетними детьми. Тем более что муж трудился автослесарем и приносил неплохой доход».

Через некоторое время молодая любовница стала намекать, что хотела бы узаконить их отношения, но для этого избраннику нужно развестись с женой.

«В последние дни перед трагедией такие разговоры стали происходить все чаще. Подозреваемый отделывался шутками и часто просто уходил от ответа на поставленные перед ним вопросы. Беда случилась 11 августа. Пара поехала отдыхать в село Бородыновка Минераловодского городского округа, там молодая женщина опять завела разговор об их отношениях», — дополнил источник.

Мужчина стал, как всегда, переводить все в шутку и увиливать от серьезного разговора на эту тему.

«Любовница поняла, что добиться развода одними беседами не получится, и решилась на авантюру. Она сообщила, что сама расскажет об их связи супруге подозреваемого. Злоумышленник некоторое время молчал, переваривая услышанное. Потом у них начался скандал. В какой-то момент мужчина не выдержал и схватил девушку за шею. Хватку он ослабил лишь тогда, когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни. После этого он завернул бездыханное тело в одеяло и спрятал в колодце заброшенного домовладения», — резюмировал источник.

Сейчас мужчина находится в местном следственном изоляторе. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Если вина обвиняемого будет доказана в суде, то бывший автослесарь может отправиться в колонию строгого режима вплоть до 15 лет.

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