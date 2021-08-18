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В Сирии пройдут первые спортивные соревнования для солдат с инвалидностью
Новости Сирии
В Сирии пройдут первые спортивные соревнования для солдат с инвалидностью
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Дамаск, 18 августа. В Сирийской Арабской Республике (САР) впервые пройдут спортивные игры при участии 92 спортсменов, в том числе из России и Ирака, получивших ранения в ходе боевых действий. В перечень дисциплин, в которых поборются атлеты, включены плавание, настольный теннис, баскетбол, бадминтон, легкая атлетика и единоборства.

Мероприятие, организованное при поддержке Всеобщей спортивной федерации САР, официально стартует 20 августа и продолжится в субботу в соответствии с требованиями международных чемпионатов.

Среди участников игр — ветераны армии, ВВС и сил внутренней безопасности, получившие ранения во время антитеррористических операций и боевых действий при обеспечении безопасности своих стран. В их числе есть лица с полной инвалидностью, односторонней и двусторонней ампутацией конечностей, а также парализованные и ослепшие, которые будут соревноваться с помощью протезов в индивидуальном и групповом зачете. Все спортсмены прошли соответствующую подготовку для участия в указанных выше дисциплинах.

В Сирии пройдут первые спортивные соревнования для солдат с инвалидностью
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Многие участники выразили удовлетворение тем, что этот чемпионат дает им возможность пообщаться с ранеными ветеранами из других провинций и стран в особой атмосфере, а также посоревноваться с ними в различных видах спорта, что способствует повышению их уровня подготовки и стремлению двигаться дальше на этом пути.

В Сирии пройдут первые спортивные соревнования для солдат с инвалидностью
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Ранее, 27 июля, Дамаск посетила российская межведомственная делегация, которая приняла участие в ряде мероприятий по обмену профессиональным опытом и укреплению двусторонних отношений в области медицины. Отдельное внимание было уделено развитию технологий протезирования, которые исследовательские учреждения и производственные предприятия из РФ могут внедрить в сирийский сектор здравоохранения, что окажет значительную помощь республике в лечении возрастных дегенеративных заболеваний, боевых травм и их последствий.

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