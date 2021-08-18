Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 17:00
16:57
Политика
Японцы объяснили, почему Токио стоит забыть о Курилах
16:57
Происшествия
Неизвестные распространяли детскую порнографию с IP-адреса 86-летней москвички
16:57
Спорт
Форвард туринского «Ювентуса» Роналду прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»
16:56
Экономика
Профессор Гавра оценил действия Беглова по развитию инфраструктуры Петербурга
16:55
Шоу-бизнес
Яковлева указала Муцениеце, что та не отпустила Прилучного
16:55
Общество
Адвокат Добровинский опроверг слухи о скорой кончине художника Бориса Краснова
16:55
Общество
В ДНР рассказали, как фильм «Солнцепек» ударил по украинской пропаганде
16:53
Общество
Старейший в Европе шимпанзе умер в тени дерева итальянского зоопарка
16:52
Политика
СМИ сообщают о нахождении в ОАЭ президента Афганистана
16:51
Общество
Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения
Все новости

Володин напомнил о предательстве интересов народа при развале СССР

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:04
Политика
Володин напомнил о предательстве интересов народа при развале СССР
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 18 августа. Разрушение Советского Союза стало трагедией, к которой привело предательство интересов народа элитами и популизм, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также констатировал слабость последнего генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева как политика. По мнению парламентария, многопартийность в России предотвратит повторение сценария. Депутат высказался в Telegram.

«Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-м произошло предательство элитами интересов народа и государства», — написал Володин.

Ранее Горбачев возложил ответственность за развал СССР на организаторов августовского путча в 1991 году. По мнению экс-политика, события создали условия, в которых было трудно сохранить государство.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Володин напомнил о предательстве интересов народа при развале СССР
ссср володин горбачев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru