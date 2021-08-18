Володин напомнил о предательстве интересов народа при развале СССР

Москва, 18 августа. Разрушение Советского Союза стало трагедией, к которой привело предательство интересов народа элитами и популизм, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также констатировал слабость последнего генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева как политика. По мнению парламентария, многопартийность в России предотвратит повторение сценария. Депутат высказался в Telegram.

«Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-м произошло предательство элитами интересов народа и государства», — написал Володин.

Ранее Горбачев возложил ответственность за развал СССР на организаторов августовского путча в 1991 году. По мнению экс-политика, события создали условия, в которых было трудно сохранить государство.