Власти Таиланда разрешили привитым «Спутником V» россиянам въезд в страну

Москва, 18 августа. Вакцинированные препаратом против коронавируса «Спутник V» россияне теперь могут въезжать в туристические районы Таиланда.

Детали принятого решения еще прорабатываются, поэтому сроки вступления в силу пока не уточняются. Об этом сообщили в российском посольстве.

Как стало известно ранее, Россия и Таиланд обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции. Если этот вопрос будет улажен, то осенью российский оперштаб может внести королевство в список направлений, открытых для полетов.