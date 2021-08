Россиянам объяснили пользу ежедневного стакана воды с лимоном по утрам

Москва, 18 августа. Утро лучше всего начинать с употребления стакана воды с лимоном. Об этом рассказала врач-диетолог Эми Шапиро.

По словам специалиста, водный баланс важно поддерживать на протяжении всего дня. Поэтому перед первой чашкой кофе или плотным завтраком лучше всего выпить стакан воды с лимоном, так как данный напиток богат витамином C за счет лимонного сока, передает Eat This, Not That!.

Этот полезный элемент, будучи мощным антиоксидантом, способствует укреплению иммунитета, а также предотвращает развитие сердечных заболеваний. Кроме того, лимон полезен для работы печени и стабилизации уровня сахара в крови.

Китайские ученые тем временем определили сорт чая, способный защитить от возникновения болезней сердца, сахарного диабета и рака. Им оказался чай улун.

Итальянские исследователи ранее перечислили несколько видов напитков, которые могут облегчить занятия спортом. Так, например, кокосовая вода подойдет для восстановления после легких тренировок, пишет «Ридус».