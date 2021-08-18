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Два американских дипломата обратились за медпомощью с признаками «гаванского синдрома»

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:32
Общество
Два американских дипломата обратились за медпомощью с признаками «гаванского синдрома»
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Берлин, 18 августа. Чиновники находились на территории Германии, когда из-за признаков «гаванского синдрома» им потребовалась квалифицированная медицинская помощь.

Симптомы «гаванского синдрома» начали проявляться у двух американских дипломатов в Германии в течение последних месяцев. Болезнь существенно повлияла на их работоспособность. В итоге чиновники обратились за помощью в больницу. По данным газеты Wall Street Journal, у мужчин были в том числе тошнота, сильная головная боль, усталость и бессонница.

«Некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работа которых была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство», — сообщает издание со ссылкой на анонимных дипломатов.

«Гаванский синдром» наблюдался среди дипломатов Соединенных Штатов на Кубе еще в 2016 и 2017 годах. Аналогичные случаи были зафиксированы в 2018 году в КНР.

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