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«Талибан» провел переговоры с координационным советом по мирному переходу власти
Политика
«Талибан» провел переговоры с координационным советом по мирному переходу власти
Global Look Press  /  ONSC/dpa

Кабул, 18 августа. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) провели переговоры с членами координационного совета по мирному переходу власти.

По данным телеканала TOLO news, детали переговоров пока не были обнародованы. Уточняется, что со стороны КС в них участвовали бывший лидер Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

Ситуация в стране обострилась в последние недели. В связи с выводом из Афганистана войск США талибы усилили наступление. СМИ сообщали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в воскресенье боевики заявили, что вошли в президентский дворец.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, что руководству России стоит не упустить возможность и использовать ситуацию в Афганистане для достижения с США соглашений по наиболее интересующим страну вопросам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан карзай
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