Путешественник хочет добраться до Байкала на инвалидной коляске

Память о Великой Отечественной войне стала мотивацией для путешественника Виктора Сибирина. Мужчина на инвалидной коляске решил в одиночку доехать от Красноярского края до Байкала.

Десять лет назад мужчина пережил перелом позвоночника и десяток операций, но двигательную функцию восстановить так и не удалось. Молодой человек не утратил любовь к активному образу жизни и тягу к приключениям.

В один день Сибирин решил посетить Байкал. В качестве транспортного средства он выбрал не самолет или поезд, а свое инвалидное кресло.

А когда мужчина рассчитывал маршрут, то заметил удивительное совпадение.

«Когда начинаешь точки проставлять, у меня высветилась цифра 1418. Историю маленько знаю. Понимаю, что-то знакомое до боли. Месяца три в зал ходил. Не понимал, для чего я тренируюсь, зачем. А потом — бах — в голове все сложилось. Столько же дней шла Великая Отечественная война. 1 418 дней, а тут 1 418 километров. Сам бог велел», — вспоминает путешественник.

Сибирин расстраивается, когда люди считают его поездку поводом обрести популярность. По его словам, для увековечивания памяти о Победе он по пять часов в день занимался в зале, испытывал тяжелые эмоциональные и физические нагрузки.

«В комментариях пишут в соцсетях: «Что ты там можешь доказать? Что ты доказываешь? Хайп ловишь!» — я ничего не хочу доказать. Это просто, чтобы помнили. Для себя это делается», — утверждает мужчина.

Путешественник рассказал, что в пути многие неравнодушные люди предлагали ему помощь, но тот всегда отказывался. Виктор научился самостоятельно устанавливать палатку и готовить. Он признается, что жизнь на природе приносит ему множество положительных эмоций.

«Тепло дома, все хорошо, сыто, накормлено. Классно все. Но это не дает движения. А когда двигаешься, очень много интересного ловишь, на самом деле», — делится эмоциями Виктор.

Сибирин уже доехал до Иркутской области. Он находится в пути почти 36 суток. Ежедневно парень преодолевает расстояние в 30 км.