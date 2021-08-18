В кабмине ФРГ раскрыли детали визита Меркель в Москву

Берлин, 18 августа. Вопросы Афганистана и Украины будут обсуждаться во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Программа Меркель будет сконцентрирована на общении с президентом России Владимиром Путиным, уточнил Зайберт. Лидеры ФРГ и России обязательно обсудят темы Украины, Белоруссии и Афганистана. Также Меркель планирует возложить венок у Могилы Неизвестного Солдата.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер посетит с рабочим визитом Россию 20 августа. Затем Ангела Меркель отправится из Москвы в Киев 22 августа.