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В кабмине ФРГ раскрыли детали визита Меркель в Москву

  /   Обновлено: 18 августа 2021 15:53
Политика
В кабмине ФРГ раскрыли детали визита Меркель в Москву
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 18 августа. Вопросы Афганистана и Украины будут обсуждаться во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Программа Меркель будет сконцентрирована на общении с президентом России Владимиром Путиным, уточнил Зайберт. Лидеры ФРГ и России обязательно обсудят темы Украины, Белоруссии и Афганистана. Также Меркель планирует возложить венок у Могилы Неизвестного Солдата.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер посетит с рабочим визитом Россию 20 августа. Затем Ангела Меркель отправится из Москвы в Киев 22 августа.

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меркель россия германия
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