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Более 60 морских котиков удалось спасти волонтерам в Сахалинской области
Общество
Более 60 морских котиков удалось спасти волонтерам в Сахалинской области
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Южно-Сахалинск, 18 августа. Экспедицию по спасению морских котиков, травмированных пластиковыми отходами, завершили на острове Тюлений, в 12 километрах от южной части Сахалина.

За два месяца лета ученые и общественники смогли помочь 64 животным. Об этом рассказали в пресс-службе экологического клуба «Бумеранг».

Ежегодно тысячи морских котиков приплывают для размножения на этот остров. Но многие животные запутываются в рыболовецких сетях и мусоре, умирая мучительной смертью.

«Команда, состоящая из общественников, ученых и ветеринарных врачей, освободила от пластикового мусора 64 северных морских котиков», — говорится в сообщении.

По словам участников экспедиции, животные оказывались в западне не только из рыболовных сетей. Они несли на себе резинки, обрывки обвязочных шнуров с петлей на конце, а на голове сивуча волонтеры обнаружили даже сиденье от унитаза.

Как стало известно ранее, на севере Сахалина выбросило на берег кита. Сообщается, что за его спасение борются сотрудники лесничества и Росрыболовства.

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