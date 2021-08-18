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Доходы россиян в перерасчете на картофель сравнили с прошлогодними показателями
Экономика
Доходы россиян в перерасчете на картофель сравнили с прошлогодними показателями
pxhere.com

Москва, 18 августа. Подсчет доходов жителей России в картошке провела международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Исследование показало, что в первой половине текущего года на среднюю российскую зарплату можно было приобрести 1232 килограмма картофеля. Это говорит о том, что с января по май граждане могли приобрести на 447 килограммов картофеля, или на 26,6% меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что меньше всего картофеля можно приобрести в Калининградской области, отмечается снижение на 53,9%, или 1,04 тонны картофеля. Также в Республике Алтай (на 44,8%, или 565 килограммов) и Костромской области (на 44%, или 668 килограммов).

Проведенное ранее исследование «Сбера» показало улучшение индекса потребительской уверенности россиян по итогам второго квартала 2021 года. По словам руководителя SberCIB Investment Research Ярослава Лисоволика, сейчас значение находится на уровне 2015-2020 годов. Это говорит о более оптимистичной оценке гражданами экономической ситуации в стране.

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