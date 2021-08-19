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«Опасаются влияния?»: политолог Бабич о недопуске «Родины» на выборы в Петербурге
Общество
«Опасаются влияния?»: политолог Бабич о недопуске «Родины» на выборы в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог, независимый аналитик Димитрий Бабич назвал тревожным звонком отказ в регистрации единого списка партии «Родина» на выборах в Заксобрание Петербурга.

Ранее горизбирком отказал «Родине» в регистрации с формулировкой о превышении количества брака в подписных листах. Партия обвинения в «рисовании» подписей отвергает и уже обжаловала отказ в ЦИК. По мнению эксперта, недопуск «Родины» до выборов в Петербурге выглядит по меньшей мере странно.

«Факт отказа городской избирательной комиссией в регистрации единого списка партии «Родина» на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга является своеобразным тревожным звонком для российской демократии в целом, — отметил Димитрий Бабич в беседе с ФАН. — С юридической точки зрения причин для игнорирования интересов «Родины» в ходе предвыборной кампании нет: претензии ГИК к отдельным подписным листам могут быть легко сняты в ходе даже предварительных судебных слушаний.

Однако в борьбе с бюрократической машиной эта партия вынуждена терять драгоценное время: вместо продолжения политических дебатов ее представителям приходится в буквальном смысле слова отвлекаться на противостояние с системой. Возможно, определенные политические силы в городе просто опасаются укрепления влияния «Родины»? Если это так, эти силы будут делать все возможное, дабы либо полностью исключить партию из предвыборной гонки, либо снизить ее рейтинги до минимума.

Искренне хочется верить, что «Родина» с честью решит возникшую проблему, а ее представители в очередной раз продемонстрируют пример стойкости и профессионализма».

Выборы в петербургский парламент состоятся вместе с выборами в Государственную думу. Избирательный процесс продлится в течение трех дней и завершится в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В инфографике ФАН представлено, как будет выглядеть бюллетень на выборах в Госдуму, обращаем внимание: в нем партия «Родина» присутствует.

Так будет выглядеть бюллетень на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей  / 

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