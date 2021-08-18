Украина приняла решение покинуть очередное соглашение СНГ

Киев, 18 августа. Кабмин Украины принял решение о выходе из соглашения СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Соответствующее решение было принято во время заседания, трансляция которого шла на канале правительства в YouTube. Соглашение прекратило действие на территории Российской Федерации 21 декабря 2019 года.

«Выйти из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве», — сказано в постановлении.

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