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Украина приняла решение покинуть очередное соглашение СНГ

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:18
Политика
Украина приняла решение покинуть очередное соглашение СНГ
pixabay.com

Киев, 18 августа. Кабмин Украины принял решение о выходе из соглашения СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Соответствующее решение было принято во время заседания, трансляция которого шла на канале правительства в YouTube. Соглашение прекратило действие на территории Российской Федерации 21 декабря 2019 года.

«Выйти из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве», — сказано в постановлении.

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что переговоры главы государства Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель могут убедить украинского лидера пойти на неприемлемые для Киева компромиссы. Он считает, что канцлер собирается стабилизировать ситуацию вокруг Украины для обеспечения военной и энергетической безопасности Европы, передает «Национальная служба новостей».

Ранее директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что в стране проживает самое разочарованное и несчастное население.

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