«Современник» убрал из афиши скандальный спектакль, но деньги на него тратит



Москва, 18 августа. Московский театр «Современник» убрал из афиши на октябрь 2021 года премьерный спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой. Постановка вызвала большой резонанс в обществе, скандал разгорелся настолько сильно, что Следственный комитет РФ был вынужден начать проверку не только по самому спектаклю, но и по всему репертуару «Современника». Несмотря на это, театр продолжает проводить закупки для обеспечения выхода постановки.

Спектакль закупает дополнительно для показа «Первого хлеба» сценические костюмы на сумму 2 592 662,23 рубля. Дата окончания поставок — 30 октября. Весь месяц — а он первый для «Современника» в новом сезоне — спектакль играть не планируется. Кроме того, театр продолжает заключать контракты с приглашенными артистами на роли второго плана. То есть в перспективе театр собирается вернуть в афишу «Первый хлеб».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал правоохранительные органы провести проверки спектакля на антироссийскую и ЛГБТ пропаганду. Депутат читает спектакль русофобским.