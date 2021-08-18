Конец «Минску-2»: Альгис Микульскис о «деоккупационном» законопроекте Киева

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Рады законопроект «О переходном периоде», который полностью идет в разрез с Минскими соглашениями.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассматривает этот документ и пытается понять, что ждет жителей Донбасса в случае его «деоккупации» по-киевски.

Новости из Афганистана в последние дни буквально затопили информационные ленты и частные блоги. Понимаю, что события там происходят исторические, однако и из мест поближе известия приходят совсем не позитивные. Например, из Киева.

Что они опять учудили? Украинский кабмин после долгих проработок и согласований внес в парламент новый законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Если кратко, в документе прописаны первоочередные действия киевских властей на территории республик Донбасса и в Крыму после их возвращения в правовое «лоно» Украины…

С одной стороны, можно было бы и посмеяться над очередной фальшивой жемчужиной свидомой политической мысли. Ведь авторы законопроекта исходили из абсолютно ложных допущений, что Донбасс и Крым потеряны для них не навсегда, а предложенный на рассмотрение Рады набор букв — серьезное руководство к действию. Можно было бы… Если бы не несколько «но».

Первое: принятие этого закона, конечно, не дает ему ни единого шанса на исполнение, но ставит крест на «Минске-2». Об этом еще зимой говорил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов:

«Так называемый законопроект о государственной политике переходного периода, сочиненный киевской властью, грубейшим образом нарушает Минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины», — заявил тогда полпред.

Основная идея этого законопроекта — законодательно закрепить за Россией статус «государства-агрессора» и придать видимость легитимности бреду о «российской оккупации Крыма и Донбасса». Возложив таким образом на РФ всю ответственность за войну, смерти, разрушенные населенные пункты… Другими словами — сделать Москву полноценным участником конфликта, переведя последний из разряда внутриукраинского в разряд международного. Соответственно, лишив всякого смысла Минские договоренности.

Федеральное агентство новостей /

А теперь — об участи, которую прочат жителям Донбасса и Крыма эти «чудо-законотворцы». И это второе «но» …

В случае принятия законопроекта можно будет смело забыть о таких пунктах «Минска-2», как особый статус Донбасса, всеобщая амнистия, языковая автономия… А как иначе, если нынешняя власть Донецка и Луганска в тексте закона прямо называется «российской оккупационной»? Оккупанты — значит никакой вам «всеобщей амнистии» и «отдельного избирательного законодательства»! Вместо этого получите «международные переходные администрации».

И кабы эти «администрации» решали только социально-гуманитарные вопросы — так нет же! На них собираются возложить еще и обеспечение безопасности. То есть возможность введения на «реинтегрируемые» территории иностранных военных и полицейских сил.

Подразумевается для «мятежных территорий» и «особое правосудие» на всех этапах переходного периода. Это значит, что, как я упомянул выше, никакой предусмотренной «Минском» всеобщей амнистии не будет. Только «ковровые» люстрации всех, кто имел отношение к республиканским властям: бойцов Народной милиции, полицейских, чиновников местного самоуправления… Опять-таки, вопреки «Минску».

Кто же займет место люстрированных? Известно кто — планы подготовки «патриотического кадрового резерва» законом вполне предусмотрены. А кто там, на Украине, особо славится своим «патриотизмом»? Правильно — обитатели Львовщины да Тернопольщины. Плюс бойцы разных запрещенных в России военизированных организаций. То-то веселье наступит в том же Донецке, приди они там во власть…

Ну и, разумеется, идеологический фронт! Это ведь только раньше считалось, что причиной конфликта в Донбассе была «российская агрессия». Нынешние «протоколы киевских мудрецов» решительно присовокупляют к «агрессии» еще и «недостаток национальной памяти» с «незнанием украинской истории». В общем, будут строить «Музеи российской оккупации», мемориалы «патриотам», праздновать «дни освобождения», выкладывать «найбільші в світі тризуби» из сала и круглосуточно плясать гопак.

И это только самые яркие моменты, предполагаемые новым законом. А там есть еще и масса мелочей, касающихся паспортов, денег, избирательных прав… Хотя не мелочей, конечно. Потому что — повторяю — «Минска-2» для Киева фактически больше нет. И значит от украинских властей можно ждать чего угодно, а устраивать «что угодно» они большие мастера.

Глупо, конечно, рассуждать о том, что эти киевские «хутора на песке» когда-нибудь станут реальностью: Крым и Севастополь свой выбор сделали. Да и в Донбассе украинских «реинтеграторов», ежедневно обстреливающих республики, мягко говоря, не ждут с хлебом-солью. Но вот факт того, что жителям этих регионов уготована судьба «людей второго сорта» или, выражаясь языком, более понятным на Банковой, «унтерменшей», — непреложен.