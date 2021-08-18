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Литва выразила протест Белоруссии после инцидента на границе

  /   Обновлено: 18 августа 2021 15:29
Политика
Литва выразила протест Белоруссии после инцидента на границе
pasienis.lt  /  Пресс-служба VSAT

Вильнюс, 18 августа. Министерство иностранных дел Литвы вручило властям Белоруссии ноту протеста из-за инцидента на границе.

Происшествие на границе зафиксировано, и Вильнюс считает, что это очередная провокация, отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он также призвал Минск воздержаться от подобных действий в дальнейшем.

Ранее литовские власти заявили об инциденте с участием 12 белорусских пограничников, которые специально «втолкнули» 35 мигрантов на территорию прибалтийского государства.

В свою очередь, Минск недавно обвинил Польшу в доставке нелегалов к белорусской границе. Государственный пограничный комитет республики предоставил соответствующую видеозапись.

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белоруссия протест литва
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