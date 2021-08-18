Инвестиции и кашмирский вопрос: как победа талибов в Афганистане скажется на Индии

Стремительный захват власти в Кабуле движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) вызвал большое беспокойство в политических кругах Индии. За прошедшие после вторжения США в Афганистан 20 лет страна оказала значительную помощь и поддержку афганскому правительству и народу, выделив миллиарды долларов на создание инфраструктуры и поддержку социально-экономического развития страны.

Теперь под угрозой и дальнейшая судьба индийских инвестиций в Афганистан, и проживающие в стране сикхи и индуисты. Индия одной из последних стран провела срочную эвакуацию своего посольства из Кабула. Самый главный вопрос — станет ли Афганистан тренировочной площадкой для пакистанских террористов, которые затем отправятся в индийский Кашмир?

Подробнее об этих и других проблемах, возникших у Нью-Дели после победы «Талибана», рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Падение Кабула

Драматические события в Кабуле в минувшие выходные потрясли Индию, которая, как и большая часть мира, не ожидала столь стремительного краха правительства Ашрафа Гани. За несколько недель до этого Дели усилил свою оппозицию талибам и удвоил поддержку бывшему официальному Кабулу. Индия определенно переоценила способность администрации Джо Байдена справиться с завершением вывода войск из Афганистана согласно принятым ранее планам.

Как непостоянный член Совета Безопасности ООН, Нью-Дели будет иметь право голоса во время международных дебатов по ситуации в Афганистане. Индия также председательствует в комитете по санкциям в отношении талибов Совета Безопасности ООН и будет играть важную роль в разработке международного ответа на требования талибов об отмене всех санкций против их лидеров.

Special flight by Indian Air Force has landed in Kabul to evacuate stranded Indians & embassy staff.

Afghanistan has closed its airspace for civilian flights but military evacuations are being carried out with the help of US forces still stationed at Kabul airport, reported HT pic.twitter.com/wK3YqEW6c0 — India Market (@IndiaMarket_App) August 16, 2021

Неотложная проблема, с которой столкнулась Индия после падения Кабула — безопасная эвакуация индийского дипломатического персонала и других граждан из Афганистана. На момент написания статьи Дели уже эвакуировал из страны свыше ста дипломатических работников, включая посла Индии в Афганистане. Теперь на повестке дня — вывоз тех афганцев, которые работали на индийских проектах, а также индуистов и сикхов, если они пожелают покинуть Афганистан.

Проблема беженцев

У Индии нет отдельного закона, регулирующего вопросы и процедуру принятия или непринятия беженцев. Не подписала Индия и Конвенцию ООН 1951 года или Протокол 1967 относительно статуса перемещенных лиц. Так что вопрос остается на усмотрение действующего правительства.

Индийский премьер Нарендра Моди еще в 2019 году обозначил свою позицию по вопросу беженцев из проблемных стран. Принятый его правительством (на фоне масштабных протестов по всей стране) акт о поправке к закону о гражданстве позволяет получать индийский паспорт беженцам-немусульманам (индуистам, сикхам, христианам, джайнам и буддистам, которые приехали в Индию до 2015 года) из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. С мая 2021 года для них открыта подача заявлений на индийские паспорта в 13 округах Гуджарата, Раджастана, Чхаттисгарха, Харьяны и Пенджаба.

Мусульмане в этом акте просто не упомянуты. Комментируя документ, представители правительства Индии отметили, что у беженцев-мусульман есть достаточный выбор для эмиграции в мусульманские страны, в то время как Индия — крупнейшая немусульманская страна региона — позаботится обо всех остальных.

Так что для Нью-Дели проблема афганских беженцев ограничивается теми 200-300 сикхами и индуистами, которые укрылись сейчас в гурудваре в Кабуле. МИД Индии в срочном порядке создал особую категорию электронных виз, предназначенных именно для афганских граждан — e-Emergency X-Misc Visa. На заседании комитета кабинета министров по безопасности 17 августа Моди заявил, что «Индия должна не только защищать своих граждан, но и предоставить убежище тем сикхским и индуистским меньшинствам, которые хотят приехать» на ее территорию.

«Мы также должны оказать всю возможную помощь нашим афганским братьям и сестрам, которые обращаются за помощью к Индии», — отметил он.

При желании афганских сикхов и индуистов можно будет вывезти несколькими рейсами. Проследить за их дальнейшим устройством в Индии не оставит труда. Пока же представители талибов встретились с сикхской общиной и гарантировали безопасность. В данный момент их эвакуация невозможна из-за того, что рейсы гражданской авиации в аэропорт Кабула приостановлены.

#BREAKING : Local Taliban leaders in Kabul had meeting with Afghan sikhs and hindus in the Gurdwara situated in #Kabul.



Sources in Kabul told me that the Talibans assured them Safety and security and told them not to leave Afghanistan. pic.twitter.com/5ioKgsOTVN — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) August 16, 2021

Под угрозой оказались не только люди — неясна дальнейшая судьба индийских инвестиционных проектов в Афганистане.

Индийские инвестиции в Афганистане

С 2001 года, когда американские войска высадились в Афганистане для ликвидации террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) после террористических атак 11 сентября, Нью-Дели выделил Кабулу более 3 миллиардов долларов на помощь в развитии страны. Эти деньги пошли на финансирование более 500 проектов в области инфраструктуры и образования. Индия построила здание парламента Афганистана, которое открыли в 2015 году. Стоимость проекта оценили в 90 миллионов долларов.

Среди ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых Индией — автомагистраль протяженностью 218 км от Заранджа до Деларама в юго-западной провинции Афганистана Нимроз и прокладка линии электропередач 220 кВ до Кабула вместе с электростанциями. Нью-Дели также способствовал завершению строительства плотины Сальма, названной «плотиной дружбы».

Индия помогла открыть Афганский национальный университет сельскохозяйственных наук и технологий в Кандагаре. Местным студентам ежегодно предоставляются стипендии для получения высшего образования в индийских вузах, а Нью-Дели проводит «программы подготовки, оснащения и наращивания потенциала» для национальных сил безопасности Афганистана.

Когда Индия поддержала американское присутствие в Афганистане, она отказалась от взаимодействия с «Талибаном». Скорость, с которой США подписали мирное соглашение с талибами в 2020 году, а затем начали выводить свои войска из страны, означала, что у Индии пракически не было времени для того, чтобы изменить свою политику с учетом новых реалий.

«Мы не позволим ни одной стране или какой-либо группе использовать территорию Афганистана против кого бы то ни было. Это совершенно ясно. Индия разработала проекты, много проектов по реконструкции и инфраструктуре, и если она захочет, то может закончить незавершенные проекты, потому что они предназначены для людей», — сказал представитель талибов Сухейль Шахин пакистанскому новостному каналу.

According to The New York Times, classified assessments by US intelligence agencies had warned of the "rapid collapse of the #Afghanistan military, even as President #JoeBiden and his advisers said publicly that was unlikely to happen as quickly."https://t.co/48OVrL95z1 — The New Indian Express (@NewIndianXpress) August 18, 2021

Хотя «Талибан» многократно повторяет тезис о том, что теперь движение сильно изменилось и гарантирует мир и порядок в стране, амнистию бывшим государственным служащим и безопасность иностранным дипломатам и даже инвесторам, Индия пока не спешит поверить в эти обещания. Самый главный страх Дели — то, что, как и в прошлый раз, Афганистан при талибах станет рассадником международного терроризма.

Экспорт терроризма — главная угроза

За последние несколько лет в многочисленных докладах, подготовленных Организацией Объединенных Наций, утверждалось, что такие террористические группы, как «Джейш-и-Мухаммад» и «Лашкар-и-Тайба» (запрещены в РФ) работают в тесной координации с талибами. Индийские эксперты по вопросам безопасности единодушны в том, что недавние события в Афганистане будут иметь последствия для повстанцев в Кашмире — в той или иной степени.

Бывший начальник полиции Джамму и Кашмира выразил опасения в следующих словах:

«Пакистан теперь перенесет тренировочные лагеря террористов из оккупированного Кашмира в Афганистан, чтобы избежать международного контроля и заявить, что он не играет никакой роли в насилии в Кашмире. Это подходит Пакистану. Антииндийские террористические группы получат безопасное убежище в Афганистане».

“9/11 happened from the soil of #Afghanistan while the #Taliban were ruling, so what is the guarantee something big like that won’t happen again?” asks Former J&K police chief @spvaid.@sanashakil_TNIE @scribesoldier @asthana_shashi https://t.co/fbZcM52s4v — The New Indian Express (@NewIndianXpress) August 17, 2021

Старший военный аналитик, генерал-майор в отставке Шаши Астана идет еще дальше, заявляя, что экспорт терроризма «вполне возможен и будет [проходить] быстрее, чем мы ожидаем». И первый удар будет нанесен по соседнему Пакистану, поскольку победивший «Талибан» не нуждается более в помощи и поддержке Исламабада.

Правин Сони, отставной армейский офицер и стратегический аналитик, не считает, что захват талибами Кабула немедленно окажет прямое влияние на Кашмир, поскольку они попытаются расположить к себе международное сообщество. Однако, по его мнению, Кашмир не останется без влияния новой региональной геополитики.

«У нас есть свои собственные проблемы с коренными народами в Джамму и Кашмире. Самая большая проблема заключается в том, что мы не можем провести различие между терроризмом и повстанцами... То, что там происходит, пользуется поддержкой населения. Ситуация в Кашмире в любом случае нестабильна, и люди, по моей оценке, чувствуют себя отчужденными», — считает он.

Будет ли позволено франшизам «Аль-Каиды» и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) восстановиться в Афганистане, контролируемом талибами? Проявит ли себя «Талибан» вновь в качестве государственного спонсора терроризма? Останется ли Афганистан гигантским рынком по торговле опиумом? Другими словами, изменит ли «Талибан» свои методы на самом деле и поведет ли себя таким образом, чтобы не представлять угрозы для своих соседей и региона в целом?

Постоянный представитель Индии при ООН посол Т.С. Тирумурти, выступая на заседании Совбеза, заявил, что соседи Афганистана и регион чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы уществовали гарантии, что территория страны не используется террористическими группировками.

India said that if there was zero tolerance for terrorism and it was ensured that #Afghan territory would not be used by any terrorist group to threaten or attack any other nation, #Afghanistan’s neighbours would feel safer.https://t.co/E6v2TdjF7P — Hindustan Times (@htTweets) August 17, 2021

Что дальше?

На прошлой неделе после переговоров с участием 12 стран, включая Индию, представителей ООН и представителей Афганистана с талибами в Дохе, было опубликовано заявление из девяти пунктов. В нем было ясно сказано, что подписавшие страны «не признают никакого правительства в Афганистане, которое будет навязано с использованием военной силы». Однако боевики «Талибана» вошли в Кабул, взяли под контроль президентский дворец без какого-либо кровопролития после того, как президент Гани покинул страну, а афганские силы национальной обороны и безопасности не оказали им никакого сопротивления.

Означает ли это, что Индия, США, Великобритания, Китай, Пакистан, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Германия, Норвегия и Катар, подписавшие документ, теперь поднимут вопрос о признании режима талибов? Придание ему глобальной легитимности будет трудным шагом для Дели.

Независимо от того, признает Индия талибов законным правителем Афганистана или нет, Нью-Дели придется открыть каналы связи для взаимодействия с группировкой. В последние несколько месяцев сотрудники служб безопасности и дипломаты установили первоначальный тайный контакт с талибами в Дохе.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар «случайно» оказался в Москве одновременно с делегацией талибов. Эти связи необходимо будет расширить, чтобы обеспечить безопасность индийцев и посольства в Кабуле, а также материально-технические потребности, такие как использование воздушного пространства Афганистана, транзитная торговля, гуманитарная помощь и т.д.

Самый большой вопрос, который стоит перед правительством Индии, касается близости талибов к пакистанскому истеблишменту и готовности Китая инвестировать в строительство различных проектов в Афганистане значительно большие суммы, чем может предложить Дели. Влияние Индии на новое правительство, вероятно, будет совершенно незначительным и останется таковым на долгое время.

Ближайшие недели покажут, действительно ли мир имеет дело с «Талибаном» версии 2.0, который готов так или иначе строить государственные институты и в целом государство на территории Пакистана, или, как и двадцать лет назад, это не более чем удачливая террористическая группировка, горизонт планирования которой ограничен контролем за исполнением средневековых законов шариата. От этого будет зависеть, какую стратегию примет Нью-Дели в отношениях со своим новым соседом.

1 Организация запрещена на территории РФ.