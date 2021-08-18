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Инвестиции и кашмирский вопрос: как победа талибов в Афганистане скажется на Индии
Азия
Инвестиции и кашмирский вопрос: как победа талибов в Афганистане скажется на Индии
Федеральное агентство новостей  / 

Стремительный захват власти в Кабуле движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) вызвал большое беспокойство в политических кругах Индии. За прошедшие после вторжения США в Афганистан 20 лет страна оказала значительную помощь и поддержку афганскому правительству и народу, выделив миллиарды долларов на создание инфраструктуры и поддержку социально-экономического развития страны.

Теперь под угрозой и дальнейшая судьба индийских инвестиций в Афганистан, и проживающие в стране сикхи и индуисты. Индия одной из последних стран провела срочную эвакуацию своего посольства из Кабула. Самый главный вопрос — станет ли Афганистан тренировочной площадкой для пакистанских террористов, которые затем отправятся в индийский Кашмир?

Подробнее об этих и других проблемах, возникших у Нью-Дели после победы «Талибана», рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Падение Кабула

Драматические события в Кабуле в минувшие выходные потрясли Индию, которая, как и большая часть мира, не ожидала столь стремительного краха правительства Ашрафа Гани. За несколько недель до этого Дели усилил свою оппозицию талибам и удвоил поддержку бывшему официальному Кабулу. Индия определенно переоценила способность администрации Джо Байдена справиться с завершением вывода войск из Афганистана согласно принятым ранее планам.

Как непостоянный член Совета Безопасности ООН, Нью-Дели будет иметь право голоса во время международных дебатов по ситуации в Афганистане. Индия также председательствует в комитете по санкциям в отношении талибов Совета Безопасности ООН и будет играть важную роль в разработке международного ответа на требования талибов об отмене всех санкций против их лидеров.

Неотложная проблема, с которой столкнулась Индия после падения Кабула — безопасная эвакуация индийского дипломатического персонала и других граждан из Афганистана. На момент написания статьи Дели уже эвакуировал из страны свыше ста дипломатических работников, включая посла Индии в Афганистане. Теперь на повестке дня — вывоз тех афганцев, которые работали на индийских проектах, а также индуистов и сикхов, если они пожелают покинуть Афганистан.

Проблема беженцев

У Индии нет отдельного закона, регулирующего вопросы и процедуру принятия или непринятия беженцев. Не подписала Индия и Конвенцию ООН 1951 года или Протокол 1967 относительно статуса перемещенных лиц. Так что вопрос остается на усмотрение действующего правительства.

Индийский премьер Нарендра Моди еще в 2019 году обозначил свою позицию по вопросу беженцев из проблемных стран. Принятый его правительством (на фоне масштабных протестов по всей стране) акт о поправке к закону о гражданстве позволяет получать индийский паспорт беженцам-немусульманам (индуистам, сикхам, христианам, джайнам и буддистам, которые приехали в Индию до 2015 года) из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. С мая 2021 года для них открыта подача заявлений на индийские паспорта в 13 округах Гуджарата, Раджастана, Чхаттисгарха, Харьяны и Пенджаба.

Мусульмане в этом акте просто не упомянуты. Комментируя документ, представители правительства Индии отметили, что у беженцев-мусульман есть достаточный выбор для эмиграции в мусульманские страны, в то время как Индия — крупнейшая немусульманская страна региона — позаботится обо всех остальных.

Так что для Нью-Дели проблема афганских беженцев ограничивается теми 200-300 сикхами и индуистами, которые укрылись сейчас в гурудваре в Кабуле. МИД Индии в срочном порядке создал особую категорию электронных виз, предназначенных именно для афганских граждан — e-Emergency X-Misc Visa. На заседании комитета кабинета министров по безопасности 17 августа Моди заявил, что «Индия должна не только защищать своих граждан, но и предоставить убежище тем сикхским и индуистским меньшинствам, которые хотят приехать» на ее территорию.

«Мы также должны оказать всю возможную помощь нашим афганским братьям и сестрам, которые обращаются за помощью к Индии», — отметил он.

При желании афганских сикхов и индуистов можно будет вывезти несколькими рейсами. Проследить за их дальнейшим устройством в Индии не оставит труда. Пока же представители талибов встретились с сикхской общиной и гарантировали безопасность. В данный момент их эвакуация невозможна из-за того, что рейсы  гражданской авиации в аэропорт Кабула  приостановлены.

Под угрозой оказались не только люди — неясна дальнейшая судьба индийских инвестиционных проектов в Афганистане.

Индийские инвестиции в Афганистане

С 2001 года, когда американские войска высадились в Афганистане для ликвидации террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) после террористических атак 11 сентября, Нью-Дели выделил Кабулу более 3 миллиардов долларов на помощь в развитии страны. Эти деньги пошли на финансирование более 500 проектов в области инфраструктуры и образования. Индия построила здание парламента Афганистана, которое открыли в 2015 году. Стоимость проекта оценили в 90 миллионов долларов.

Среди ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых Индией — автомагистраль протяженностью 218 км от Заранджа до Деларама в юго-западной провинции Афганистана Нимроз и прокладка линии электропередач 220 кВ до Кабула вместе с электростанциями. Нью-Дели также способствовал завершению строительства плотины Сальма, названной «плотиной дружбы».

Индия помогла открыть Афганский национальный университет сельскохозяйственных наук и технологий в Кандагаре. Местным студентам ежегодно предоставляются стипендии для получения высшего образования в индийских вузах, а Нью-Дели проводит «программы подготовки, оснащения и наращивания потенциала» для национальных сил безопасности Афганистана.

Когда Индия поддержала американское присутствие в Афганистане, она отказалась от взаимодействия с «Талибаном». Скорость, с которой США подписали мирное соглашение с талибами в 2020 году, а затем начали выводить свои войска из страны, означала, что у Индии пракически не было времени для того, чтобы изменить свою политику с учетом новых реалий.

«Мы не позволим ни одной стране или какой-либо группе использовать территорию Афганистана против кого бы то ни было. Это совершенно ясно. Индия разработала проекты, много проектов по реконструкции и инфраструктуре, и если она захочет, то может закончить незавершенные проекты, потому что они предназначены для людей», — сказал представитель талибов Сухейль Шахин пакистанскому новостному каналу.

Хотя «Талибан» многократно повторяет тезис о том, что теперь движение сильно изменилось и гарантирует мир и порядок в стране, амнистию бывшим государственным служащим и безопасность иностранным дипломатам и даже инвесторам, Индия пока не спешит поверить в эти обещания. Самый главный страх Дели — то, что, как и в прошлый раз, Афганистан при талибах станет рассадником международного терроризма.

Экспорт терроризма — главная угроза

За последние несколько лет в многочисленных докладах, подготовленных Организацией Объединенных Наций, утверждалось, что такие террористические группы, как «Джейш-и-Мухаммад» и «Лашкар-и-Тайба» (запрещены в РФ) работают в тесной координации с талибами. Индийские эксперты по вопросам безопасности единодушны в том, что недавние события в Афганистане будут иметь последствия для повстанцев в Кашмире — в той или иной степени.

Бывший начальник полиции Джамму и Кашмира выразил опасения в следующих словах:

«Пакистан теперь перенесет тренировочные лагеря террористов из оккупированного Кашмира в Афганистан, чтобы избежать международного контроля и заявить, что он не играет никакой роли в насилии в Кашмире. Это подходит Пакистану. Антииндийские террористические группы получат безопасное убежище в Афганистане».

Старший военный аналитик, генерал-майор в отставке Шаши Астана идет еще дальше, заявляя, что экспорт терроризма «вполне возможен и будет [проходить] быстрее, чем мы ожидаем». И первый удар будет нанесен по соседнему Пакистану, поскольку победивший «Талибан» не нуждается более в помощи и поддержке Исламабада.

Правин Сони, отставной армейский офицер и стратегический аналитик, не считает, что захват талибами Кабула немедленно окажет прямое влияние на Кашмир, поскольку они попытаются расположить к себе международное сообщество. Однако, по его мнению, Кашмир не останется без влияния новой региональной геополитики.

«У нас есть свои собственные проблемы с коренными народами в Джамму и Кашмире. Самая большая проблема заключается в том, что мы не можем провести различие между терроризмом и повстанцами... То, что там происходит, пользуется поддержкой населения. Ситуация в Кашмире в любом случае нестабильна, и люди, по моей оценке, чувствуют себя отчужденными», — считает он.

Будет ли позволено франшизам «Аль-Каиды» и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) восстановиться в Афганистане, контролируемом талибами? Проявит ли себя «Талибан» вновь в качестве государственного спонсора терроризма? Останется  ли Афганистан гигантским рынком по торговле опиумом? Другими словами, изменит ли «Талибан» свои методы на самом деле и поведет ли себя таким образом, чтобы не представлять угрозы для своих соседей и региона в целом?

Постоянный представитель Индии при ООН посол Т.С. Тирумурти, выступая на заседании Совбеза, заявил, что соседи Афганистана и регион чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы уществовали гарантии, что территория страны не используется террористическими группировками.

Что дальше?

На прошлой неделе после переговоров с участием 12 стран, включая Индию, представителей ООН и представителей Афганистана с талибами в Дохе, было опубликовано заявление из девяти пунктов. В нем было ясно сказано, что подписавшие страны «не признают никакого правительства в Афганистане, которое будет навязано с использованием военной силы». Однако боевики «Талибана» вошли в Кабул, взяли под контроль президентский дворец без какого-либо кровопролития после того, как президент Гани покинул страну, а афганские силы национальной обороны и безопасности не оказали им никакого сопротивления.

Означает ли это, что Индия, США, Великобритания, Китай, Пакистан, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Германия, Норвегия и Катар, подписавшие документ, теперь поднимут вопрос о признании режима талибов? Придание ему глобальной легитимности будет трудным шагом для Дели.

Независимо от того, признает Индия талибов законным правителем Афганистана или нет, Нью-Дели придется открыть каналы связи для взаимодействия с группировкой. В последние несколько месяцев сотрудники служб безопасности и дипломаты установили первоначальный тайный контакт с талибами в Дохе.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар «случайно» оказался в Москве одновременно с делегацией талибов. Эти связи необходимо будет расширить, чтобы обеспечить безопасность индийцев и посольства в Кабуле, а также материально-технические потребности, такие как использование воздушного пространства Афганистана, транзитная торговля, гуманитарная помощь и т.д.

Самый большой вопрос, который стоит перед правительством Индии, касается близости талибов к пакистанскому истеблишменту и готовности Китая инвестировать в строительство различных проектов в Афганистане значительно большие суммы, чем может предложить Дели. Влияние Индии на новое правительство, вероятно, будет совершенно незначительным и останется таковым на долгое время.

Ближайшие недели покажут, действительно ли мир имеет дело с «Талибаном» версии 2.0, который готов так или иначе строить государственные институты и в целом государство на территории Пакистана, или, как и двадцать лет назад, это не более чем удачливая террористическая группировка, горизонт планирования которой ограничен контролем за исполнением средневековых законов шариата. От этого будет зависеть, какую стратегию примет Нью-Дели в отношениях со своим новым соседом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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