Россиянам рассказали, чем отличаются COVID-19 и грипп 

Москва, 18 августа. Россиянам помогли понять главные отличия двух опасных вирусных заболеваний. Стало известно, как распознать грипп и COVID-19.

Продолжается пандемия COVID-19, а осенью вновь стартует сезон гриппа и простуды. Именно поэтому важно понимать симптоматику обоих заболеваний и знать их различия.

Признаки вирусных респираторных болезней в целом довольно схожи друг с другом — это кашель, отдышка, усталость, головные боли, лихорадка и прочие. При том у коронавируса есть свои, специфические симптомы. Например, потеря обоняния и вкуса, диарея, пятна и высыпания на пальцах ног.

Кроме того, люди с гриппом болеют обычно быстро, а с коронавирусом долго. А вот распространяются вирусы почти одинаково. В обоих случаях болезнь передается через близкий контакт с зараженным.

Ранее Роспотребнадзор призвал российские регионы привить от гриппа не менее 60% населения. Такое постановление Главного государственного санитарного врача РФ размещено на портале правовой информации.