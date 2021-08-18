Эсминец ВМС Италии зашел в акваторию Черного моря

Стамбул, 18 августа. Наблюдатели зафиксировали проход эсминца ВМС Италии Luigi Durand de la Penne через Босфор в сторону Черного моря.

Ракетный эсминец страны НАТО зашел в Черное море утром 18 августа. Проход судна через пролив Босфор в 04:00 по местному времени зафиксировали турецкие пользователи Сети, которые опубликовали данные в Twitter. Эскадренный миноносец ВМС Италии стал первым кораблем Североатлантического альянса в Черноморском регионе с 27 июля.

Сторожевые корабли ВМФ РФ «Павел Державин» и «Дмитрий Рогачев» ранее отработали учебные стрельбы в акватории Черного моря. Моряки в ходе тренировок смогли поразить все надводные и воздушные цели, а также совершенствовались в радиоэлектронной борьбе.