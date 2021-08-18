Пашинян заявил о готовности Армении к возобновлению диалога по Карабаху

Ереван, 18 августа. Армения готова возобновить переговоры по урегулированию нагорнокарабахского вопроса, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, Минская группа ОБСЕ не раз напоминала о необходимости восстановления диалога по вопросу Нагорного Карабаха. Ереван приветствует эту позицию и готов на высшем уровне принять участие в переговорном процессе, отметил Пашинян.

Ранее премьер-министр назвал союз с Россией важнейшим гарантом обеспечения безопасности Армении. Также Пашинян высоко оценил членство в Организации Договора о коллективной безопасности.