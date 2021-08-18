Специалисты ЮВО отреставрируют боевые знамена времен Великой Отечественной войны

Москва, 18 августа. Свыше 30 боевых знамен дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны, были доставлены в Южный военный округ (ЮВО).

По имеющейся информации, речь идет о знаменах подразделений, которые участвовали в операциях на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму. Известно, что из штаба ЮВО они будут переданы в региональные музеи.

Подчеркивается, что реликвии передали представителям командования общевойсковых объединений Черноморского флота и Каспийской флотилии, чтобы провести реставрационные работы, передает RT.

Полученные в качестве музейных экспонатов боевые знамена являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий, а также бригад, сформированных во время войны в южных регионах Советского Союза.

Ранее сообщалось, что специалисты займутся восстановлением поднятого со дна реки в Великом Новгороде советского броневика БА-10. После реставрации его передадут в музей.