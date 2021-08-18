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Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 19 августа

  /   Обновлено: 18 августа 2021 15:05
Экономика
Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 19 августа
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 18 августа. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США опустилась на 1,20 копейки, до 73,46 рубля за доллар. Европейская валюта подешевела на 35,94 копейки, оказавшись на отметке 86,12 рубля за евро, сообщается на сайте регулятора.

При этом на старте торгов Московской биржи рубль несколько ослабел к основным зарубежным валютам. Доллар относительно уровня закрытия предыдущих торгов подорожал на 2,5 копейки и достиг 73,59 рубля. Биржевой курс евро в начале торговой сессии увеличился на 28,75 копейки, до 86,3875 рубля.

В августе этого года национальная валюта России подешевела всего на 0,5% — это значительно меньше среднестатистического значения. На это обратил внимание главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков ожидает укрепления рубля к сентябрю до 70 единиц за доллар, если не обострится ситуация на мировой арене. Основным риском в этом отношении остается инфляция в США, которая может ускориться, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

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Все новости / Экономика / Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 19 августа
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