Сторонник Болсонару призвал к общенациональной забастовке в Бразилии

Бразилиа, 18 августа. Популярный бразильский певец и политик Сержио Рейс объявил о подготовке к проведению 7 сентября общенациональной забастовки.

Целью акции должна стать демонстрация поддержки действующего президента страны Жаира Болсонару и оказание давления на Верховный суд Бразилии. Рейс призвал все правые силы страны присоединиться к акции протеста. Кроме того, он объявил, что к забастовке присоединятся члены Бразильской ассоциации водителей автотранспортных средств (Abrava), что приведет к прекращению перевозок по всей стране и станет ощутимым элементом давления на судей Верховного суда. По его мнению забастовка заставит суд пойти навстречу требованиям президента Болсонару, касающихся отмены электронного голосования на предстоящих президентских выборах.

«У нас была встреча с водителями грузовиков и фермерами. Мы готовим классический протест, без агрессии, без чего бы то ни было. Мы хотим найти способ расшевелить эту страну. Мы остановимся на 72 часа. Если вы ничего не сделаете, в ближайшие 72 часа ничего в стране не будет двигаться. Это все остановит», — заявил Сержио Рейс в прошлую пятницу.

В опубликованной записи переговоров Рейса с представителями правых организаций, которые поддерживают действующего президента, он высказался о возможности захвата здания Верховного суда.

В то же время в Abrava опровергли заявления Рейса об участии водителей грузовиков в анонсированной акции протеста.

«Это неправда, он не представляет интересы водителей. Сержио Рейс защищает агропромышленников и повернулся к нам спиной. Теперь он приходит, чтобы сказать, что он наш лидер? Эта акция не для водителей грузовиков, они хотят использовать нас. Если вы возьмете 2018 год, 80% водителей поддерживали Болсонару. Сегодня этого больше нет, правительство бросило нас», — говорит президент Abrava Уоллес Ландим.

Global Look Press / Vinicius Moraes / Keystone Press Agency

Конфликт между президентом и Верховным судом Бразилии возник после снятия всех обвинений в коррупции с бывшего президента страны Луиса Инасиу да Силвы и усугубился в результате отказа судей пересмотреть использование системы электронного голосования.

Противостояние еще больше усилилось после ареста Роберто Джефферсона — человека, близкого к президенту Болсонару. Его обвиняют в организации «цифровой милиции», члены которой подвергали травле в соцсетях представителей оппозиции. Арест Джефферсона спровоцировал усугубляющийся институциональный кризис, протекающий на фоне резкого падения популярности президента Болсонару, которого многие бразильцы обвиняют в неэффективных мерах против COVID-19. Все это сильно снижает шансы действующего президента на переизбрание в 2022 году.