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Аналитик об игроке сборной России Захаряне: Такого футболиста мы давно не видели
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Спорт
Аналитик об игроке сборной России Захаряне: Такого футболиста мы давно не видели
ТАСС  /  Гавриил Григоров

18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян был вызван Валерием Карпиным в сборную России. Кстати, это уже не первый раз, когда спортсмен попадает в заявку — на Евро-2020 он не поехал из-за ангины. Экс-игрок «Зенита», тренер, телекомментатор и футбольный аналитик Алексей Стрепетов рассказал ФАН, что такого игрока, как Захарян, давно не было в российском футболе.

По словам специалиста, самое главное сохранить и приумножить талант полузащитника «Динамо».

«Захаряна сейчас многие отмечают. Мы такого футболиста давно не видели. Он может вести игру, сделать последний пас, учувствует в завершении атаки. Работа с мячом у него чисто европейская — ювелирная работа. Самое главное — нам нельзя потерять этого мальчика. К сожалению, мы сейчас делаем из него универсала. Вот из Кузяева мы тоже делали универсала, но Далер остановился из-за этого в росте, поскольку затыкает сейчас определенные шероховатости в «Зените», — указал собеседник ФАН.

Футбольный аналитик считает, что Арсен Захарян выделяется своей игрой на фоне всех наших российских футболистов и, скорее всего, будет одним из основных в составе национальной команде страны.

«Захарян — очень одаренный мальчишка. Я думаю, ему будут доверять выход в основном составе сборной. Он выделяется своей игрой на фоне всех наших российских футболистов, не в обиду будет сказано, своей индивидуальностью, почерком. Лично мне он очень симпатичен», — резюмировал Алексей Стрепетов.

Российская синхронистка Алла Шишкина заявила, что не считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу футболистом высокого класса. Она назвала его «средненьким».

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футбол карпин захарян
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