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Общество
Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
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Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
Общество
Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
Федеральное агентство новостей  / 

Социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей из тех людей, кто не станет врать и лицемерить. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник с радостью воспринял новость о том, что глава ФЗНЦ зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Сегодня, мне кажется, люди с такими качествами, как у Максима Шугалея, будут крайне нужны парламенту. Они не будут врать, лицемерить, не отступят. Самое главное, они настоящие патриоты своей страны. Это особенно важно, поскольку зачастую многие политические партии, исходя из материальной конъюнктуры, приглашают разного рода людей, которые публичны, но популисты, внешне патриоты, но молчат о том, что откосили от армии. Раздражаются многим русским, говоря о либеральных ценностях», — сказал политик.

Франц Клинцевич также подчеркнул, что сформировать такую крепость духа социологу помогли в том числе и испытания, выпавшие на его долю в Ливии.

«Мало того, что он хороший специалист и очень умный человек, он прошел очень серьезную школу. Тяжелейшую школу, связанную с серьезными испытаниями. Он был на грани жизни и смерти с учетом тех условий, в которых находился, будучи в плену, когда его незаслуженно обвиняли», — пояснил собеседник ФАН.

Франц Клинцевич заверил ФАН, что такие люди, как Максим Шугалей крайне нужны ЗакСу
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В завершение он отметил, что счастливое завершение тягот за рубежом стало возможно в том числе и благодаря поддержке на Родине.

«Надо отдать должное журналистскому сообществу, которое крайне серьезно в эту ситуацию вникло, подняло политиков России. Были даже созданы, на мой взгляд, уникальные фильмы. Тем самым заставили силы, заинтересованные в дискредитации России, в связи с чем и был задержан Шугалей, отпустить его и закрыть эту тему», — подытожил Франц Клинцевич.

Ранее в беседе с ФАН политтехнолог Петр Бычков выразил сердечную поддержку ставшему кандидатом в депутаты ЗакСа Максиму Шугалею. По словам собеседника, глава ФЗНЦ представляет собой настоящего героя нашего времени.

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