Депутат Журавлев: ситуация на выборах в Петербурге вызывает справедливое возмущение

Санкт-Петербург, 18 августа. Партия «Родина» поддерживает обращение депутатов петербургского парламента в ЦИК РФ с просьбой проверить законность отказа в регистрации на выборах в ЗакС.

Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев в Telegram-канале партии. Он отметил, что политсила не занималась «уроками каллиграфии», а собирала подписи за своих кандидатов по-настоящему. По его словам, в некоторых случаях граждане выстраивались в очередь, чтобы подписаться в поддержку кандидатов.

«Поэтому сложившаяся в Петербурге ситуация на выборах вызывает справедливое возмущение и требует объективного разбирательства. <...> Мы не сомневаемся в качестве своих подписей. Очевидно, отдельных кандидатов и список «Родины» в целом не регистрируют, поскольку петербургские чиновники понимают: наша партия легко преодолеет 5%-ный барьер», — подчеркнул Журавлев.

Депутат отметил, что с другими партиями, видимо, не все так однозначно. По его словам, такая тенденция прослеживается и в ряде других регионов.

Петербургский парламент просит членов Центральной избирательной комиссии проверить, законно ли горизбирком зарегистрировал на выборах в ЗакС списки партий «Новые люди» и РПСС, а также отказ в регистрации большинству кандидатов от регионального отделения «Родины». Соответствующее обращение было принято на пленарном заседании ЗакСа.

Ранее Журавлев рассказал, что «Родина» имеет большие шансы на успех, если будет решать свои проблемы через Центризбирком.