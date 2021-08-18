Погребинский: у Путина в руках оказался сильнейший козырь из-за краха США в Афганистане

Киев, 18 августа. Руководству России следует не упустить возможность и использовать ситуацию в Афганистане для достижения с США соглашений по наиболее интересующим страну вопросам.

Соответствующее заявление сделал украинский политолог Михаил Погребинский. По его словам, провал американской стороны в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), нанес сильный удар по геополитическим позициям Вашингтона.

«Если есть какая-то возможность как-то помочь (президенту США Джо. — Прим. ред) Байдену, то я бы советовал, например, Кремлю ему помочь. Помогите Байдену, он оказался униженным и в тяжелой ситуации. А поскольку он фактически начал какую-то вменяемую линию в отношении внешней политики и сейчас попал под раздачу такую, что просто непонятно, как из этого всего выкрутиться, поэтому помогите ему, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул эксперт.

По словам Погребинского, российское руководство получило в свои руки сильнейший козырь. В случае грамотного розыгрыша он может кардинально изменить ситуацию на международной арене. Политолог подчеркнул, что это затронет и Украину, которую Байден сможет заставить выполнять Минские соглашения и внедрить на законодательном уровне «формулу Штайнмайера». Однако для этого Белому дому нужно смыть «афганский позор», а Россия может в этом помочь.

Член Совфеда Алексей Пушков ранее сообщал, что США вполне могут развязать новую войну после поражения в Афганистане. Соответствующим заявлением он поделился в своем Telegram-канале.

Помимо этого, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры и обсудили текущую ситуацию. Стороны призвали ключевые национальные силы Афганистана обеспечить безопасность и правопорядок в стране, сообщила «Национальная служба новостей».

1 Организация запрещена на территории РФ.