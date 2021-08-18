Школьники из России рассказали о победе на Международной олимпиаде по химии

Золотые медали из Японии привезли не только российские спортсмены, но и юные исследователи. В Токио прошла Международная химическая олимпиада, где триумфально показали себя четыре школьника.

Один из победителей, москвич Андрей Тырин, уже принят на первый курс химфака МГУ без вступительных экзаменов. Школьник мечтает в будущем заниматься разработкой новых лекарств или изучать экологически чистые источники энергии. Медалист признался, что секрет успеха его команды прост: во время подготовки они решали еще более сложные задачи, чем на конкурсе.

«Особенности подготовки заключалась в том, что в России очень сложный отбор в команду. Он намного сложнее, чем сама Олимпиада. Поэтому необходимо было проработать все темы особой сложности, которые были заявлены», — объясняет молодой человек.

Состязание за звание лучшего знатока химии в мире проходило в Японии. Но все участники решали задачи дистанционно в своих странах. Школьники признались, что им не хватало живого общения с иностранными сверстниками.

«До января рассматривались оба варианта: и присутственная Олимпиада, и дистанционная. Но когда стало понятно, что даже спортивная Олимпиада испытывает большие сложности со зрителями, было принято решение проводить ее снова в дистанционном формате. Но уже было время и подготовиться лучше, и какие-то наработки появились с прошлого года», — рассказывает профессор химического факультета МГУ Александр Гладилин.

Всего в Олимпиаде приняли участие 79 стран. Россияне отметили, что самыми сильными соперниками были китайцы. Представители Поднебесной тоже получили четыре медали высшей пробы.

«Клевой была не только сама Олимпиада, но и весь сложный процесс подготовки. Олимпиада — это вершина всего. Когда ты на нее приходишь, ты понимаешь, что все это ты делал не зря», — делится эмоциями медалист Георгий Жомин.

Два медалиста уже приняты на химфак МГУ, а Георгий Жомин решил продолжить обучение на факультете наук о материалах. Молодых людей поздравил президент Владимир Путин. По его словам, российские школьники смогли в очередной раз подтвердить авторитетность отечественного образования.