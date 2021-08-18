Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 15:29
15:24
Политика
Литва выразила протест Белоруссии после инцидента на границе
15:22
Общество
За сутки два больших пожара локализованы на Чукотке
15:16
Общество
Члены тоталитарной секты распространяют фейк о вакцинации сирот в Красноярске
15:16
Общество
Политтехнолог Август объяснила, почему Шугалей получит широкую поддержку на выборах в ЗакС
15:15
Общество
«Заслуживает особого внимания»: политолог Самонкин оценил предвыборную программу Шугалея
15:10
Общество
Россиянам рассказали, чем отличаются COVID-19 и грипп 
15:09
Армия
Эсминец ВМС Италии зашел в акваторию Черного моря
15:08
Политика
Пашинян заявил о готовности Армении к возобновлению диалога по Карабаху
15:07
Происшествия
Пенсионер из Калининграда 26 раз ударил соседа по голове и утопил его в реке
15:07
Общество
Эфир: Рост цен на продукты обсуждают в «Патриоте» с экономистом Артемом Голубевым
Все новости

Школьники из России рассказали о победе на Международной олимпиаде по химии
ФАН-ТВ

Золотые медали из Японии привезли не только российские спортсмены, но и юные исследователи. В Токио прошла Международная химическая олимпиада, где триумфально показали себя четыре школьника.

Один из победителей, москвич Андрей Тырин, уже принят на первый курс химфака МГУ без вступительных экзаменов. Школьник мечтает в будущем заниматься разработкой новых лекарств или изучать экологически чистые источники энергии. Медалист признался, что секрет успеха его команды прост: во время подготовки они решали еще более сложные задачи, чем на конкурсе.

«Особенности подготовки заключалась в том, что в России очень сложный отбор в команду. Он намного сложнее, чем сама Олимпиада. Поэтому необходимо было проработать все темы особой сложности, которые были заявлены», — объясняет молодой человек.

Состязание за звание лучшего знатока химии в мире проходило в Японии. Но все участники решали задачи дистанционно в своих странах. Школьники признались, что им не хватало живого общения с иностранными сверстниками.

«До января рассматривались оба варианта: и присутственная Олимпиада, и дистанционная. Но когда стало понятно, что даже спортивная Олимпиада испытывает большие сложности со зрителями, было принято решение проводить ее снова в дистанционном формате. Но уже было время и подготовиться лучше, и какие-то наработки появились с прошлого года», — рассказывает профессор химического факультета МГУ Александр Гладилин.

Всего в Олимпиаде приняли участие 79 стран. Россияне отметили, что самыми сильными соперниками были китайцы. Представители Поднебесной тоже получили четыре медали высшей пробы.

«Клевой была не только сама Олимпиада, но и весь сложный процесс подготовки. Олимпиада — это вершина всего. Когда ты на нее приходишь, ты понимаешь, что все это ты делал не зря», — делится эмоциями медалист Георгий Жомин.

Два медалиста уже приняты на химфак МГУ, а Георгий Жомин решил продолжить обучение на факультете наук о материалах. Молодых людей поздравил президент Владимир Путин. По его словам, российские школьники смогли в очередной раз подтвердить авторитетность отечественного образования.

«Все государства между собой борются, чтобы их представители и школьники получили медали. Но с другой стороны, внутри каждой страны различные вузы борются за то, чтобы топ-ребята пришли к ним учиться», — утверждает Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Школьники из России рассказали о победе на Международной олимпиаде по химии
олимпиада школьники химия золотые медали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru