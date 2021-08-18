Экс-игрок «Зенита» рассказал, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Наверное, самым обсуждаемым вопросом является то, почему новый главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу в национальную команду на ближайшие матчи. Экс-игрок «Зенита», тренер, телекомментатор и футбольный аналитик Алексей Стрепетов рассказал Федеральному агентству новостей, почему форвард «Зенита» не попал в команду Валерия Карпина.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на ближайшие матчи. В последний раз он не попал в заявку в ноябре прошлого года после утечки в интернет личного видео. В марте Дзюба вернулся в команду в качестве капитана сборной. Алексей Стрепетов сообщил, что Карпин не захотел иметь в команде лидера в лице игрока «Зенита».

«Сегодня много разговоров о том, что Дзюба находится не в оптимальной форме. Мне показалось, что Валерий Георгиевич просто не захотел иметь в команде лидера. Артем — он лидер по жизни и на футбольном поле. Мы видели это при Станиславе Черчесове, когда тренер советовался и обсуждал вопросы с Дзюбой. Карпин приступил к работе и не хочет видеть такого лидера рядом, на поле и в раздевалке. Он хочет быть главным тренером, чтобы в сборной был один лидер — Валерий Карпин. Это лично мое мнение», — указал специалист.

Эксперт добавил, что Артем Дзюба — не хуже попавших в основной состав сборной игроков Федора Смолова («Локомотив»), Антона Заболотного (ЦСКА) и Константина Тюкавина («Динамо»).

«А если Артем в последних двух играх отметится «покером», «хет-триком» или «дублем»? Сейчас многие негативно пишут о Дзюбе. А что заговорят наши скептики тогда, когда он начнет забивать? Я хочу пожелать Артему забить за «Зенит», уверен, что так и будет. Так поменяется ли мнение Карпина после забитых голов? Но то, что Дзюба в любом состоянии не уступает в мастерстве Смолову, Заболотному и Тюкавину, — однозначно», — резюмировал Алексей Стрепетов.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после прямого эфира с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. По его словам, наставник национальной команды «умеет держать удар».