Ливия объявила об открытии границ с Тунисом

Триполи, 18 августа. Руководство Ливии решило восстановить авиасообщение и движение через погранпереходы с Тунисом. Соответствующее постановление вступит в силу с завтрашнего дня.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба накануне подписал Указ № 177 от 2021 года. Согласно документу, главе МВД Халеду Мазену и министру транспорта Мухаммаду Салему аш-Шахуби поручено открыть сухопутные пограничные переходы и возобновить воздушное сообщение с соседней страной с 19 августа.

Распоряжение поступило на фоне успешного проведения кампании по вакцинации в Ливии, а также улучшения эпидемиологической ситуации в республике. Однако власти указали на необходимость принятия всех мер предосторожности для борьбы с продолжающейся пандемией коронавируса.

«На основании рекомендаций Комитета по отслеживанию ситуации с гражданами, оказавшимися в затруднительном положении в Тунисе, было решено работать над открытием сухопутных и воздушных портов между двумя странами», — сообщается в постановлении.

В начале июля правительство закрыло границы из-за распространения COVID-19 в соседнем государстве. Официальный представитель ПНЕ Мухаммад Хамуда заверил, что ливийское руководство не забудет о соотечественниках, оставшихся на территории Туниса, и дипломаты позаботятся о них до момента появления возможности возвращения на родину.