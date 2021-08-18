Пашинян: гарантом обеспечения безопасности Армении является союз с Россией

Ереван, 18 августа. Стратегический союз с Российской Федерацией — самый важный гарант обеспечения безопасности Армении, отметил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Кроме того, для Армении также важно членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он рассказал 18 августа в ходе заседания правительства во время представления программы нового кабмина государства.

Ранее Никол Пашинян подтвердил готовность страны вести переговоры с Азербайджаном по вопросу карабахского конфликта. Ереван согласен возобновить работу трехсторонней комиссии с Москвой и Баку, добавил он.