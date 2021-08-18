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Ямайка ожидает удара усиливающегося тропического шторма «Грейс»
Латинская Америка
Ямайка ожидает удара усиливающегося тропического шторма «Грейс»
Global Look Press  /  imago stock&people

Флорида, 18 августа. Шторм «Грейс» набирает силу и может усилиться до категории урагана в следующие несколько часов. Об этом сообщает Национальный центр ураганов (NHC) США.

По информации метеорологической службы, «Грейс» находится в 95 км к востоку от курортного города Негрил на Ямайке. Максимальная скорость устойчивого ветра достигает 95 км/ч. По прогнозам, есть угроза обильных дождей и наводнений.

Национальный метеорологический институт Кубы (Insmet) заявил, что тропический шторм усилился, вследствие чего восточным провинциям острова грозят сильные осадки с ветрами.

По прогнозам Insmet, «Грейс» продолжит двигаться к восточной и северо-восточной части Ямайки, после чего достигнет ее северного побережья и Каймановых островов.

Insmet подтвердил, что шторм наберет силу во время движения по Карибскому морю и, возможно, получит категорию урагана.

«Грейс», обрушившийся обильными дождями на пострадавший от землетрясения Гаити, двигается по направлению к Ямайке, Кубе и Мексике. Есть вероятность, что шторм достигнет полуострова Юкатан уже в виде сильного урагана.

17 августа обильные осадки привели к наводнениям в наиболее затронутых землетрясением районах Гаити, усугубив гуманитарный кризис.

Центр предупреждения цунами США сообщал об угрозе надвигающегося шторма «Грейс» и риске проливных дождей и наводнений.

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шторм сша ямайка
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