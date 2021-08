Ямайка ожидает удара усиливающегося тропического шторма «Грейс»

Флорида, 18 августа. Шторм «Грейс» набирает силу и может усилиться до категории урагана в следующие несколько часов. Об этом сообщает Национальный центр ураганов (NHC) США.

По информации метеорологической службы, «Грейс» находится в 95 км к востоку от курортного города Негрил на Ямайке. Максимальная скорость устойчивого ветра достигает 95 км/ч. По прогнозам, есть угроза обильных дождей и наводнений.

Tropical Storm #Grace Advisory 19A: Grace Forecast to Become a Hurricane Later Today. Heavy Rainfall and Flash Flood Threat Continues in Jamaica. https://t.co/VqHn0u1vgc