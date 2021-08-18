Ямайка ожидает удара усиливающегося тропического шторма «Грейс»

Флорида, 18 августа. Шторм «Грейс» набирает силу и может усилиться до категории урагана в следующие несколько часов. Об этом сообщает Национальный центр ураганов (NHC) США.
По информации метеорологической службы, «Грейс» находится в 95 км к востоку от курортного города Негрил на Ямайке. Максимальная скорость устойчивого ветра достигает 95 км/ч. По прогнозам, есть угроза обильных дождей и наводнений.
Tropical Storm #Grace Advisory 19A: Grace Forecast to Become a Hurricane Later Today. Heavy Rainfall and Flash Flood Threat Continues in Jamaica. https://t.co/VqHn0u1vgc— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 18, 2021
Национальный метеорологический институт Кубы (Insmet) заявил, что тропический шторм усилился, вследствие чего восточным провинциям острова грозят сильные осадки с ветрами.
По прогнозам Insmet, «Грейс» продолжит двигаться к восточной и северо-восточной части Ямайки, после чего достигнет ее северного побережья и Каймановых островов.
#AvisodeCiclónTropical #TTGrace???????? #17Agosto— Centro de Pronósticos, Insmet (@cnp_insmet_cuba) August 17, 2021
… #Grace se adentra en el Caribe occidental...#ElTiempoenCuba @InsmetC @ElbaRosaPM más:https://t.co/xrVHZY8gUb pic.twitter.com/fNpf0HJpOT
Insmet подтвердил, что шторм наберет силу во время движения по Карибскому морю и, возможно, получит категорию урагана.
«Грейс», обрушившийся обильными дождями на пострадавший от землетрясения Гаити, двигается по направлению к Ямайке, Кубе и Мексике. Есть вероятность, что шторм достигнет полуострова Юкатан уже в виде сильного урагана.
17 августа обильные осадки привели к наводнениям в наиболее затронутых землетрясением районах Гаити, усугубив гуманитарный кризис.
Центр предупреждения цунами США сообщал об угрозе надвигающегося шторма «Грейс» и риске проливных дождей и наводнений.