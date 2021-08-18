Ямайка ожидает удара усиливающегося тропического шторма «Грейс»

Флорида, 18 августа. Шторм «Грейс» набирает силу и может усилиться до категории урагана в следующие несколько часов. Об этом сообщает Национальный центр ураганов (NHC) США.

По информации метеорологической службы, «Грейс» находится в 95 км к востоку от курортного города Негрил на Ямайке. Максимальная скорость устойчивого ветра достигает 95 км/ч. По прогнозам, есть угроза обильных дождей и наводнений.

Tropical Storm #Grace Advisory 19A: Grace Forecast to Become a Hurricane Later Today. Heavy Rainfall and Flash Flood Threat Continues in Jamaica. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 18, 2021

Национальный метеорологический институт Кубы (Insmet) заявил, что тропический шторм усилился, вследствие чего восточным провинциям острова грозят сильные осадки с ветрами.

По прогнозам Insmet, «Грейс» продолжит двигаться к восточной и северо-восточной части Ямайки, после чего достигнет ее северного побережья и Каймановых островов.

Insmet подтвердил, что шторм наберет силу во время движения по Карибскому морю и, возможно, получит категорию урагана.

«Грейс», обрушившийся обильными дождями на пострадавший от землетрясения Гаити , двигается по направлению к Ямайке, Кубе и Мексике. Есть вероятность, что шторм достигнет полуострова Юкатан уже в виде сильного урагана.

17 августа обильные осадки привели к наводнениям в наиболее затронутых землетрясением районах Гаити, усугубив гуманитарный кризис.

Центр предупреждения цунами США сообщал об угрозе надвигающегося шторма «Грейс» и риске проливных дождей и наводнений.