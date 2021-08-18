Секреты приготовления алкоголя из дачных фруктов и овощей

Грядет осень — время окончательного сбора урожая. Самые хозяйственные уже приготовились делать закатки на зиму. Варенье, соленые огурцы и помидоры, кабачковая икра... Но это еще не все. Мало кто знает, что посадки, превратившиеся из семечек в огромные фрукты и овощи, можно использовать еще и для создания домашнего алкоголя.

Некоторые бабушки и дедушки помимо банок засахарившегося варенья и квашеной капусты могут похвастаться еще и настойками, домашним вином и даже ликерами. Подробнее — в материале журнала Maxim.

Как выяснилось, даже кабачки можно превратить в вино, тем самым удивив гостей и доказав им, что вы большой профессионал.

В нелегком деле алкоголеварения важно запомнить основное правило: тара, используемая для приготовления напитков, должна быть тщательно простерилизована. Иначе ничего не выйдет.

Самым безопасным видом домашнего виноделия издревле являются настойки. Спирт или водка — идеальные консерванты, так что лучше начать с них, а потом переходить к напиткам, подразумевающим брожение.

1. Хреновуха

Любимая многими терпкая, крепкая настойка. Прекрасно подходит к мясным блюдам. Для ее приготовления понадобится литр водки и всего около 100 граммов хрена, который при желании можно заменить на имбирь. Можно для смягчения вкуса добавить лимонную цедру и жидкий мед.

Для начала необходимо простерилизовать бутылку или банку, в которой будет настаиваться напиток, затем нужно крупно порезать хрен или имбирь, положить его в тару, добавить мед и все залить водкой. Далее плотно закрыть крышкой, встряхнуть и отправить в прохладное место на десять дней. Каждый день важно проверять, как чувствует себя любимая настойка, можно встряхивать ее, особенно если добавляли мед.

После десяти дней напиток необходимо профильтровать через медицинскую марлю с ватой или кофейный фильтр, а потом перелить в красивый графин и поставить в холодильник. Там настойка должна дойти еще два дня, потом необходимо снова ее отфильтровать, а уж затем пить.

2. Смородиновка

Речь идет о ликере, вкус которого не перепутать ни с чем. Готовить этот вкуснейший напиток несложно. На литр водки достаточно всего 300 граммов смородины, четырех столовых ложек сахара, который, как известно, лучше всего раскрывает ягодный вкус, цедры пары лимонов и немного листиков мяты для свежести.

Для начала необходимо очистить смородину от веточек и тщательно промыть. При помощи толкушки нужно сделать некое подобие ягодного пюре. Блендер для этого лучше не использовать, так как это может помешать правильной фильтрации.

В полученное пюре нужно добавить сахар, цедру лимона и листики мяты, перед этим тщательно размятые вручную.

Всю массу необходимо перелить в стерилизованную бутылку и залить водкой. Далее, как и в случае с хреновухой, нужно закрыть крышку, взболтать и поставить в темное место. В этот раз можно подержать настойку дольше — от десяти до двадцати дней, периодически взбалтывая. После этого важно тщательно отфильтровать полученный напиток и снова оставить в холодильнике на пару дней, потом его ждут повторная фильтрация и окончательная готовность. Подобный напиток можно сделать и из вишни.

3. Джин на малине

Ягода-малина конечно не тот урожай, который адекватно пускать на настойки. Ее лучше съедать сразу, но 750 граммов, необходимых для благородной цели, можно отложить.

В данном случае вместо водки используют джин. Напиток получается очень необычным и душистым. Его можно применять для создания интересных коктейлей. Если ягоды из собственного сада, то их можно даже не мыть, а вот покупные — лучше тщательно промыть и даже подержать в соленом растворе, чтобы их покинули черви.

Малиновое сырье необходимо положить на дно бутылки и засыпать 200 граммами сахарной пудры. Так она быстрее растворится. Добавляем цедру лимонов или четырех лаймов, а уж затем наливаем литр джина. Дальше все по привычной схеме — фильтрация, холодильник, десять дней и снова фильтрация.

4. Свекловуха

Алкоголь из овощей — удачный способ пристроить урожай и удивить гостей и родственников. Вкус свекловухи удивителен. Мы привыкли видеть свеклу в борще и знаем, что из нее делают сахар. Но напиток получается карамельно-конфетный. А вот цвет — типичный — багряно-фиолетовый.

Для приготовления этого напитка вам понадобится 750 мл светлого рома, четыре корнеплода (лучше выбрать яркие, ядрено-фиолетовые), апельсин и стакан сиропа. Профессионалы советуют использовать сироп из тростникового сахара.

Свеклу чистим и режем ломтиками, апельсин обдаем кипятком, выдавливаем из него сок и срезаем цедру, после готовим сироп. Фиолетовый овощ располагаем на дне стерилизованной бутыли, туда же добавляем выжатый из апельсина сок и его цедру, наливаем сначала стакан сиропа, а уж потом ром.

Настояться свекловухе хватит и семи дней. Это обязательно должно быть темное место. Через неделю фильтруем, переливаем в банку с крышкой и ставим в холодильник. Тут она должна стоять две-три недели. И затем, наконец, финальная фильтрация и дегустация.

5. Кабачковое вино

Виноделие не всегда подразумевает использование винограда. Интересно, что кроме кабачков и воды для создания этого шедевра больше ничего не нужно.

Если у вас получится переработать кабачки в вино, то вы легко можете окрестить себя волшебником. Но для этого трудоемкого процесса необходимо раздобыть качественный стерилизатор, хорошие фильтры и водяной затвор.

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