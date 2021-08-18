Посол Жирнов рассказал, как убегавшие от талибов афганские силовики увозили пиво

Москва, 18 августа. Афганские силовики увозили с собой пиво во время бегства из Кабула от запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1, заявил российский посол Дмитрий Жирнов.

По словам дипломата, когда талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан») зашли в афганскую столицу, то чиновники разбежались вместе с представителями спецслужб, а все старые органы власти рассыпались.

«15 августа утром ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было — пиво», — рассказал Жирнов в эфире Первого канала.

При этом он добавил, что вертолет президента Афганистана Ашрафа Гани был забит деньгами, которые не поместились в четыре автомобиля, когда тот убегал из страны. Примечательно, что часть средств осталась лежать на взлетном поле.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Афганистане. Руководители дипломатических ведомств провели переговоры по телефону. Стоит отметить, что всего за несколько дней в стране произошел коллапс власти, установленной американцами после интервенции в 2001 году, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.