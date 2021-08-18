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В давке у аэропорта Кабула пострадали более 15 человек

  /   Обновлено: 18 августа 2021 14:25
Происшествия
В давке у аэропорта Кабула пострадали более 15 человек
Pr Scr youtube.com  /  AFP news agency

Кабул, 18 августа. Не менее 17 человек получили травмы во время инцидента в аэропорту Кабула, сообщает представитель НАТО.

По данным агентства Reuters, граждан призывали не собираться возле аэропорта, если у них нет на руках паспорта и визы. Как пишут СМИ, информации о насилии со стороны талибов за пределами кабульского аэропорта не поступало.

Количество желающих побыстрее покинуть Афганистан стремительно растет. Ради бегства из страны жители рискуют жизнью. По данным местных изданий, люди надеялись улететь, зацепившись за шасси лайнера. Ранее несколько человек погибли при стрельбе и драке в кабульском аэропорту.

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