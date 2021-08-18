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Многодетная саратовская семья 20 лет живет в детском саду: СК изучает ситуацию
Общество
Многодетная саратовская семья 20 лет живет в детском саду: СК изучает ситуацию
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю  / 

Саратов, 18 августа. Следственный комитет начал проверку ситуации, сложившейся в одном из детских садов Заводского района. Там уже 20 лет проживает семья с восемью детьми.

Следователи выясняют, почему семья до сих пор не получила собственного жилья и вынуждена существовать в действующем детском саду. По информации СК, семья уже 15 лет стоит в очереди на квартиру.  

«Семья Ерахтиных известная, про нее говорят едва ли не каждый год. Однако дело не движется с мертвой точки из-за десятка причин. Возможно, вмешательство правоохранительных органов сможет помочь», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник администрации, пожелавший остаться анонимным. 

Ранее ФАН сделал репортаж про нехватку врачей в Саратовской области. Специалисты бегут в большие города. 

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