Многодетная саратовская семья 20 лет живет в детском саду: СК изучает ситуацию

Саратов, 18 августа. Следственный комитет начал проверку ситуации, сложившейся в одном из детских садов Заводского района. Там уже 20 лет проживает семья с восемью детьми.



Следователи выясняют, почему семья до сих пор не получила собственного жилья и вынуждена существовать в действующем детском саду. По информации СК, семья уже 15 лет стоит в очереди на квартиру.

«Семья Ерахтиных известная, про нее говорят едва ли не каждый год. Однако дело не движется с мертвой точки из-за десятка причин. Возможно, вмешательство правоохранительных органов сможет помочь», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник администрации, пожелавший остаться анонимным.

Ранее ФАН сделал репортаж про нехватку врачей в Саратовской области. Специалисты бегут в большие города.