Корнилов поднял на смех слова Арестовича о бессмысленности демократии на Украине

Высказывание советника украинского президента Алексея Арестовича о демократии на берегах Днепра в очередной раз доказало, что киевские политики не несут ответственности за свои слова и воспринимать их всерьез не нужно. Об этом ФАН заявил политолог Владимир Корнилов.

Ранее советник Зеленского Арестович заявил в связи с бегством США из Афганистана: «В одном я пока убедился точно: борьба за построение в Украине нового демократического государства смысла не имеет».

Эксперт по Украине Владимир Корнилов напомнил, что Арестович был назначен на должность в кабинете Зеленского как генератор многочисленных, нередко взаимно противоречащих заявлений.

«Изначально Арестовича взяли, чтобы он озвучивал официальную позицию украинской делегации в Минске. Ерунду несли все, кто входил в эту группу. Но Арестович сразу же заявил, что его слова — не только мнение делегации, но и голос руководства Украины, и стал говорить глупости. Порою его умозаключения прямо противоречат тому, что делает Киев», — отметил политолог.

Так, недавно Арестович заявил, что русский язык должен получить на Украине официальный статус, но в действительности все происходит наоборот: русский язык и русскоязычное население там притесняют, добавил собеседник ФАН.

facebook.com / Churikov Vasyl

«Арестович несколько дней назад «наехал» на Меркель. Забавно будет послушать, что скажет ей Зеленский при встрече. Очевидно, что никаких обвинений канцлеру Германии он не воспроизведет. Единого центра принятия политических решений в украинской власти нет, как нет и мозгового центра. То, что мелет Арестович, не нужно ассоциировать с государственной линией, и Афганистан здесь ни при чем», — сообщил аналитик.

Эксперт обратил внимание на то, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, нынешний министр Дмитрий Кулеба, чрезвычайный посол Украины в Польше Андрей Дещица — точно такие же, как Арестович.

«Похоже, должность в кабмине Украины обязывает людей говорить что-то невообразимое. Когда они назначаются на пост, они производят впечатление вменяемых людей, но вскоре все как один начинают нести ахинею. Сам Зеленский нередко выдает фразы, в которых содержатся прямые противоречия. Большинство политиков Украины не отвечают за свои слова, их высказывания не свидетельствуют о намерениях. То, что они говорят, диктуется сиюсекундным порывом, они руководствуются желанием эффектно выглядеть, «увеличить просмотры ролика». Для них главное — рейтинги, как в ток-шоу», — заключил специалист по Украине.

Корнилов добавил, что на Украине давно разочаровались не только во власти, но и в демократии. По его мнению, там никто не собирается строить ни либеральное, ни демократическое общество.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«То, как на Украине поступили с оппозиционными СМИ и поступают с лидерами оппозиции, не имеет никакого отношения к демократическим ценностям. На Украине — патовая ситуация в судебной системе. Огромное количество людей томится в застенках, в тюрьмах и под домашним арестом только потому, что на человека кто-то накатал жалобу. Некоторые из них сидят без какого-либо приговора годами. Суды застопорились, они ничего не делают», — заметил эксперт.

Политолог уточнил, что на Украине к каждому «дню незалежности» объявляют амнистию. При этом на политических узников — граждан, не согласных с режимом, которых с 2014 года Киев пачками бросал в тюрьмы, — амнистия не распространяется.

«Надо понимать, что «либеральная демократия по-украински» — это когда боевики нацистского батальона «Торнадо», которые совершили преступления против человечности и вина которых в изнасилованиях, пытках и убийствах мирных жителей Донбасса доказана даже в украинском суде, выпускаются из тюрьмы, несмотря на чудовищные злодеяния. Большая часть этих преступников уже вышла на свободу. А если ты вышел в Киеве или Харькове на улицу в майке с надписью «СССР» на груди, ты получишь как минимум условный срок, и сокращать его никто не будет», — заявил Владимир Корнилов.

Собеседник ФАН подчеркнул, что после госпереворота на Украине в 2013-2014 годах никакого построения демократического государства там не велось, поэтому речи Арестовича — очередная ложь и глупость.

Ранее ФАН разъяснил, что амнистия на Украине, судя по всему, делается для эскалации военного противостояния в Донбассе.