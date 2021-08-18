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Баранец одной фразой объяснил преимущество российского флота над американским

  /   Обновлено: 18 августа 2021 14:29
Армия
Баранец одной фразой объяснил преимущество российского флота над американским
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 августа. Россия решила делать акцент на эффективности, а не численности своих боевых кораблей, что позволило ей создать действительно мощный флот, заявил обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Так он прокомментировал изданию «Народные Новости» реакцию британцев на проход российского корабля «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш. Судно вызвало настоящее восхищение у жителей Соединенного Королевства, и Баранец считает подобную оценку оправданной. Баранец одной фразой объяснил преимущество российского флота над американским. Так, западные страны, в том числе и США, позабыли о господстве в море из-за решения Москвы сделать ставку на качество своих судов, тогда как Вашингтон рассчитывает на численность флота.

«Мы приняли другое решение: у нас будет меньше кораблей, зато на них будет стоять оружие, которое потопит любой флот, даже если он в десять раз превосходит нас численностью. Они взяли линию на нападение, мы — на эффективную защиту», — объяснил Баранец.

Он отметил, что российский флот лишь в начале пути восстановления после кризиса 1990-х годов. Тем не менее темпы модернизации ВМФ РФ значительно возросли за последние годы.

«Российский флот уверенно возрождается. Мы только начинаем!» — констатировал Баранец.

Ранее сообщалось, что в России разработали ракету, которая способна уничтожить «самую смертоносную» подлодку ВМС США. В Вашингтоне, как сообщает «Царьград», уже оценили опасность захода американских кораблей в Черное море.

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